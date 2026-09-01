जम्मू-कश्मीर में बड़ा फेरबदल, 137 जेकेएएस अधिकारियों का हुआ तबादला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 137 जेकेएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया। नए स्थानों पर जिम्मेदारी संभालने के रिलीव कर दिया गया है।

बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए की गई इस कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ व जूनियर स्केल के अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल को ट्रांसफर कर उन्हें जम्मू कश्मीर किसान सलाहकार बोर्ड का सचिव बनाया है।

सरकार ने शाहबाज अहमद मिर्जा को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग के सचिव, खालिद मजीद स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव, कांता देवी को स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की विशेष सचिव में पद पर तैनात किया है। राजिंदर सिंह को आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण विभाग में सरकार के विशेष सचिव, संजय गुप्ता को वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग में सरकार के अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है।

सरकार ने अमरजीत सिंह को अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, पुंछ, पंकज गुप्ता को सर्वेक्षण व भूमि अभिलेख डोडॉ., गुलजार अहमद भट काे पुलवामा में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, नम्रिता डोगरा को क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण व भूमि अभिलेख जम्मू, अंजू गुप्ता को जम्मू में पंजीकरण की अतिरिक्त महानिरीक्षक, गुलाम रसूल को कुपवाड़ा में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त के रूप में तैनात किया है।

सरकार ने जोगिंदर सिंह राय को कृषि उद्योग विकास निगम के प्रबंध निदेशक, रिफत आफताब कुरैशी, को कश्मीर में कमांड एरिया डेवलपमेंट के निदेशक, रजनीश गुप्ता को आतिथ्य एवं प्रोटोकाल विभाग में विशेष सचिव, डॉ. फैयाज अहमद बांडे को कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के निदेशक के रूप में तैनात किया है।

बशारत हुसैन को राजौरी स्थित पर्यटन विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विनोद कुमार बेहनल को समाज कल्याण विभाग के पुनर्वास परिषद का कार्यकारी निदेशक, ताहिर फिरदौस दत्ता को वन, पारिस्थितिकी व पर्यावरण विभाग में विशेष सचिव, विशाल शर्मा को राजौरी में क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख, धनंतर सिंह को राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त, ताजायुन मुख्तार, जेकेएएस को जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के सचिव व राकेश कुमार को संपदा विभाग के विशेष सचिव, डॉ. जहूर अहमद मागरे को डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर कार्यालय में अतिरिक्त आयुक्त, मसरत हाशिम को श्रीनगर स्थित एसोसिएटेड हास्पिटल्स का प्रशासक, गुलाम नबी भट को कश्मीर में राज्य कर के उपायुक्त के रूप में तैनात किया है।

सरकार ने विदुषी कपूर को अतिरिक्त सचिव, राजस्व विभाग, शाहिद महमूद को श्रम और रोजगार विभाग, को कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस, पुलवामा, अनिल सालगोत्रा को जम्मू में स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक, राज मोहम्मद को श्रीनगर विकास प्राधिकरण में भूमि प्रबंधन निदेशक, अफशां मसूद को लोक प्रशासन व ग्रामीण विकास संस्था में संयुक्त निदेशक मोहम्मद असलम को डीआईसी, गांदरबल के महाप्रबंधक, अवलीन कौर बाली को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता (विशेष), जम्मू में हथकरघा विभाग की संयुक्त निदेशक, शाजिया कोसर को जम्मू में राज्य कर उप आयुक्त, सुमेरा शमीम को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कश्मीर, आशिमा शेर को जम्मू में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) व वीरेंद्र कुमार मन्याल, को जम्मू-कश्मीर में संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता (बैंकिंग और वित्त) के रूप में तैनात किया गया है।

सरकार ने विनय खोसला को संस्कृति विभाग में अतिरिक्त सचिव, सैयद अहमद कटारिया को कश्मीर में राज्य कर प्रवर्तन (उत्तर) के उपायुक्त, राकेश दुबे को पत्नीटाप स्थित पर्यटन विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तारिक हुसैन को श्रीनगर के सौरा स्थित एसकेआईएमएस में रजिस्ट्रार-सह-परीक्षा नियंत्रक, राकेश शर्मा को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के उप सचिव, विजय कुमार को रियासी में आईसीडीएस परियोजना के कार्यक्रम अधिकारी, मीनाक्षी वैद्य को खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले जम्मू के संयुक्त निदेशक, सैयद नसीर अहमद को जम्मू-कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, कश्मीर में अतिरिक्त मिशन निदेशक व समीर अहमद जान को संयुक्त निदेशक, हथकरघा, कश्मीर के पद पर तैनात किया है।

वहीं अफाक अहमद, जेकेएएस को कौशल विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव, सुधीर बाली को,जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के सदस्य, अलयाज अहमद नैसरू को गुलमर्ग स्थित पर्यटन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फरीद अहमद कोहली को पुंछ आईसीडीएस परियोजना के कार्यक्रम अधिकारी, प्रीति शर्मा को जम्मू में भूविज्ञान व खनन की संयुक्त निदेशक, रेहाना अख्तर बिजली को गुज्जर व बकरवाल विकास सलाहकार बोर्ड की सचिव, जियासुल हक को उच्च शिक्षा विभाग में सरकार के अतिरिक्त सचिव,मोहम्मद इमरान खान को शोपियां में आईसीडीएस परियोजना के कार्यक्रम अधिकारी, गुरदेव कुमार को जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

सरकार ने सांची मिश्रा को हथकरघा विभाग की संयुक्त निदेशक, मंताशा बिन्ती राशिद को कश्मीर के ग्रामीण विकास निदेशालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मोहसिन रजा को किश्तवाड़ स्थित डीआईसी में महाप्रबंधक, एजाज अहमद शाह को बांडीपोरा में डीआईसी के महाप्रबंधक, परविंदर कौर को डोडॉ. जिले का रजिस्ट्रार, नासिर महमूद खान को लोअर मुंडॉ. स्थित मुख्यालय में राज्य कर प्रवर्तन (दक्षिण) के उपायुक्त, अखिल सदोत्रा को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात किया है।

गुलजार अहमद भट को लोक निर्माण विभाग में अतिरिक्त सचिव, मंजूर अहमद लोन को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिलाल अहमद भट को सब-रजिस्ट्रार, बीरवाह, शेराज अहमद को सहायक आयुक्त पंचायत, रामबन, गुलशन कुमार को परियोजना अधिकारी, वेज एम्प्लायमेंट कठुआ, डॉ. शुजात अहमद कुरैशी को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव, अंग्रेज सिंह को जिला समाज कल्याण अधिकारी, रियासी, सविता चौहान को सब-रजिस्ट्रार, विजयपुर, डॉ. प्रिया दर्शनी गौतम को उप निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जम्मू, अक्षय राजन को सहायक आयुक्त पंचायत, रियासी बनाया किया गया है।

सरकार ने हकीम रियाज-उल-हक को सचिव हाउसिंग बोर्ड, तरुण शर्मा को पर्सनेल आफिसर, एसोसिएटेड हास्पिटल्स, जम्मू बनाया है। अब्दुल जब्बार को उप निदेशक, मोटर गैरेज, जम्मू, नरसिंह दयाल वर्मा को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जम्मू, सद्दात इकबाल को नागरिक उड्डयन विभाग में उप सचिव, फैयाज अहमद भट को डिप्टी रजिस्ट्रार (अकादमिक), सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, सखी मोहम्मद खान को सचिव, श्रीनगर विकास प्राधिकरण व इरफान अली खान को सहायक आयुक्त, राज्य कर, कश्मीर बनाया गया है।

अरशद हुसैन गनई को सहायक आयुक्त पंचायत, अनंतनाग, मोहम्मद इमरान नाइक को परियोजना अधिकारी, वेज एम्प्लायमेंट रामबन, नवीद हुसैन बदरू को उप सचिव, लोक निर्माण विभाग, श्रुति भारद्वाज को उप निदेशक, ग्रामीण स्वच्छता, जम्मू, औकिल नुवैद को उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, माजिद मंजूर को जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र, अनंतनाग, हिलाल अराफात को परियोजना अधिकारी, वेज एम्प्लायमेंट पुलवामा, गुलाम रसूल मीर को सहायक आयुक्त पंचायत, पुलवामा, मोहम्मद अकबर वानी को विकास अधिकारी, हस्तशिल्प (गैर-वस्त्र), कश्मीर, संजीव कुमार को उप निदेशक, जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र, उधमपुर, आरिफ अयाज डॉ.र को सहायक आयुक्त पंचायत, पुंछ, रमेश चंद्र को को उप निदेशक, जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र, कठुआ तैनात किया गया है।

सरकार ने आसिया नाजिरको उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बडगाम, केवल कृष्ण शर्मा को उप सचिव, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, जोगिंदर मंगोल को जिला समाज कल्याण अधिकारी, पुंछ, अमित सिंह मनहास को संस्कृति विभाग में अवर सचिव व मोहम्मद अशरफ वानी की सेवाएं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के हवाले की गई हैं।

डॉ.नेहा शर्मा को सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में प्रशासनिक अधिकारी, पुनिका पंडिता की सेवाएं समाज कल्याण विभाग के हवाले, मोहम्मद सगीर की सेवाएं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सोनिका परिहार की सेवाएं समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई हैं। सरकार ने मोहम्मद इकबाल मीर को सहकारिता विभाग में अवर सचिव, वाहिद अहमद को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अवर सचिव, आदिल इकबाल लोन की सेवाएं समाज कल्याण विभाग के हवाले की हैं। वहीं जावेद रहमान हाजम को समाज कल्याण विभाग में अवर सचिव, बनाया गया है।

देविया नंदा की सेवाएं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के हवाले, तलत महमूद वानी की सेवाएं वित्त विभाग, मकबूल अहमद की सेवाएं समाज कल्याण विभाग, मोहीब अली बुखारी की सेवाएं रोजगार विभाग, बशारत महमूद की सेवाएं पर्यटन विभाग के हवाले की गई हैं।

सरकार ने आशा कुमारी शर्मा को श्रम एवं रोजगार विभाग में अवर सचिव बनाने के साथ शेख अंसार हुसैन की सेवाएं वित्त विभाग के हवाले की हैं। वहीं अनीस अहमद वानी की सेवाएं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, अदनान नाजिर की सेवाएं पर्यटन विभाग व आफरीन वाहिद गनई की सेवाएं वित्त विभाग को सौंपी गई हैं।

सरकार ने शशांक पाधा को आवास एवं शहरी विकास विभाग में अवर सचिव नियुक्त किया है। वहीं हिदायतुल्लाह मीर को वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग में अवर सचिव, महनाज चिश्ती की सेवाएं समाज कल्याण विभाग के हवाले की गई हैं।