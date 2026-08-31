जम्मू-कश्मीर के शोपियां में नशा तस्कर पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने अटैच किया 16.77 लाख का रिहायशी मकान

राज्य ब्यूरो, जम्मू। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 16.77 लाख रुपये मूल्य के एक आवासीय मकान को अटैच किया है। पुलिस का आरोप है कि इस संपत्ति को मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था।

पुलिस के अनुसार, अटैच की गई संपत्ति शोपियां के वेहिल निवासी हिलाल अहमद डार पुत्र गुलाम अहमद डार की है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई शोपियां पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 80/2024 के संबंध में की गई। जांच के दौरान संपत्ति की पहचान मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित आय से खरीदी गई संपत्ति के रूप में की गई।

पुलिस के अनुसार, संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई पुलिस टीम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में की गई। यह प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की गई। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।