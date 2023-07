सांबा पुलिस ने बीरपुर के गोलीबारी मामले को सुलझा लिया है। उन्होंने मुख्य आरोपी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है और जानलेवा हमले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान लंबू के सदस्यों के रूप में की है। 3 जुलाई को लगभग दस से अधिक नकाबपोश अपराधियों बीरपुर स्विमिंग पूल पर दो व्यक्तियों ताहिर लतीफ और मुजफ्फर सिराज पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर घायल कर दिया था।

Samba: बीरपुर फायरिंग का मुख्य आरोपी हिमाचल से गिरफ्तार, स्विमिंग पूल के चौकीदारों पर किया था जानलेवा हमला

Your browser does not support the audio element.

सांबा, ऑनलाइन डेस्क। सांबा पुलिस ने बीरपुर के गोलीबारी मामले को सुलझा लिया है। उन्होंने मुख्य आरोपी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है और जानलेवा हमले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान लंबू के सदस्यों के रूप में की है। गुज्जर-गैंग को कुख्यात हेरोइन तस्करों का युका-गुज्जर-गैंग भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक 3 जुलाई को लगभग दस से अधिक नकाबपोश अपराधी अचानक बीरपुर स्विमिंग पूल पर आए और उन्होंने दो व्यक्तियों, ताहिर लतीफ पुत्र अब्दुल लतीफ और मुजफ्फर सिराज पुत्र सिराज पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर घायल कर दिया। तमंचे से की थी फायरिंग आरोपियों में ज्यादातर लोग गुज्जर थे। मौका-ए-वारदात से भागने से पहले बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं, एसआई मनहोर लाल और पीएसआई सुधीर सिंह चरक के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन बारी ब्राह्मणा के आठ कर्मियों वाली सांबा पुलिस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और मैक्लोड गंज में रात में छापेमारी की। मुख्य आरोपियों में से एक बलविंदर सिंह उर्फ गोरू निवासी रंजरी विजयपुर जिला सांबा को गिरफ्तार कर लिया। उसे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। इसी के साथ उसने बीरपुर में जानलेवा हमले में शामिल अन्य सभी अपराधियों के नामों का खुलासा किया। चौकीदारों पर किया था जानलेवा हमला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सांबा बेनाम तोश ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि कुख्यात हेरोइन तस्करों के "लंबू-गुज्जर-गैंग" ने निर्दोष स्विमिंग पूल के चौकीदारों पर जानलेवा हमला किया था।

Edited By: Preeti Gupta