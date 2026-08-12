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    महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू को तोहफा! प्रतिमा होगी और भी भव्य, अमर ज्योति-फव्वारा बढ़ाएंगे खूबसूरती

    By Anchal Singh Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:22 PM (IST)

    जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल का 50 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहां अमर ज्योति, ग्लास कवर और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसि ...और पढ़ें

    जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल का होगा सौंदर्यीकरण।

    जम्मू में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल का होगा सौंदर्यीकरण

    HighLights

    1. 50 लाख रुपये से महाराजा हरि सिंह प्रतिमा का सौंदर्यीकरण।

    2. अमर ज्योति प्रज्वलित होगी, ग्लास कवर से सुरक्षा बढ़ेगी।

    3. स्थायी सीढ़ी, फव्वारा और फूलों की क्यारियां बनेंगी।

    अंचल सिंह, जम्मू: तवी पुल के पास स्थापित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल को जल्द ही एक नया और भव्य स्वरूप मिलने जा रहा है। युवा राजपूत सभा के प्रस्ताव के बाद जम्मू नगर निगम ने आगे आते हुए महाराजा की आगामी जयंती पर शहरवासियों को यह शानदार तोहफा देने की घोषणा की है। इस पूरे सौंदर्यीकरण और विकास कार्य के लिए करीब 50 लाख रुपये का बजट तय किया गया है।

    निगम ने स्थल पर अमर ज्योति प्रज्वलित करने और सुरक्षा व सुंदरता के लिहाज से प्रतिमा को चमचमाते शीशों से ढकने का फैसला किया है। इस ग्लास कवर में आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी, जिससे रात के समय प्रतिमा स्थल बेहद आकर्षक नजर आएगा।

    परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

    जम्मू नगर निगम के आयुक्त देवांश यादव ने इस परियोजना को लेकर भरोसा दिलाते हुए कहा है कि युवा राजपूत सभा, संबंधितों के साथ विचार-विमर्श व सुझाव लेते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द काम भी शुरू कर दिया जाएगा।

    उम्मीद है कि महाराजा हरि सिंह की जयंती से पहले परियोजना का अधिकतर मुख्य कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जो शेष सौंदर्यीकरण का काम बचेगा, वह जयंती के बाद भी निरंतर जारी रहेगा।

    मिलेगी सीढ़ी और अन्य सुविधाएं

    अक्सर विशेष अवसरों पर प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाने में आने वाली दिक्कत को देखते हुए यहां स्थायी सीढ़ी का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा प्रतिमा स्थल के पास एक सुंदर फव्वारा लगाया जाएगा।

    परिसर को सजाने के लिए फूलों से भरी रंग-बिरंगी क्यारियां विकसित होंगी। पर्यटकों और श्रद्धांजलि देने आने वाले लोगों के लिए अन्य नागरिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।

    2012 में हुआ था अनावरण

    जम्मू में तवी पुल के पास महाराजा हरि सिंह की पहली 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 अप्रैल 2012, रामनवमी के अवसर पर किया गया था। इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और महाराजा के पुत्र एवं पूर्व सांसद डॉ. कर्ण सिंह ने मिलकर किया था।

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    इसके बाद मार्च 2018 में तवी नदी के तट पर बने महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर भी महाराजा की एक और प्रतिमा स्थापित की गई थी।