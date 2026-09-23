131 किलो का लड्डू, भव्य रैली... जम्मू में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर दिखा डोगरा गौरव, तवी पुल पर उमड़ा जनसैलाब

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में स्व महाराजा हरि सिंह की जयंती पर राजपत्रित अवकाश को सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस द्वारा विवाद का मुद्दा बनाए जाने के बावजूद बुधवार को उनकी 131वीं जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर शरदकालीन राजधानी जम्मू में तवी पुल पर उनकी प्रतिमा के पास सैंकड़ों की तादाद में समाज के विभिन्न वगों के लोगों ने जमा हो, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयेाजित किए गए। उपराज्यपाल मनोह सिन्हा ने भी स्व महाराजा हरि सिंह को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं।

स्व. महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के विलय को भारत में सुनिश्चित बनाते हुए विलयपत्र पर हस्ताक्षर कर, जम्मू कश्मीर को हड़प कर,जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाने के पाकिस्तान के मंसूबे को विफल बनाया। भारतीय सेना के कश्मीर आगमन तक महाराजा की सेना ने ही पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया था।

LG सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह को दी श्रद्धांजलि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और जनकल्याण एवं सामाजिक सुधारों में उनके योगदान को याद किया। सिन्हा ने कहा कि महाराजा ने लोगों की भलाई और उन्हें मजबूत बनाने के मकसद से कई सुधार कि और जनसेवा , समानता, और सभी को साथ लेकर चलने वाले उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं।

महारैली का आयोजन जम्मू में युवा राजपूत सभा ने इस मौके पर एक महारैली का आयोजन किया। रैली बनतालाब से शुरू हुई और शहर के कई हिस्सों से होते हुए तवी ब्रिज के पास महाराजा हरि सिंह की मूर्ति पर खत्म हुई, जहां श्रद्धांजलि दी गई।

22 सितंबर की शाम समारोह आयोजित गत 22 सितंबर मंगलवार की शाम को युवा राजपूत सभा द्वारा तवी ब्रिज पर महाराजा की मूर्ति के पास और प्रेम नगर पार्क में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच डोगरा सभ्यता-संस्कृति और महाराजा हरि सिंह के जीवन और विरासत पर प्रस्तुतियां भी हुई।