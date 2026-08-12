मचैल माता के भक्तों के लिए खुशखबरी! 16 अगस्त से पवित्र छड़ी-अखंड ज्योत यात्रा; श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री बस सेवा
सर्व शक्ति चंडी माता समिति द्वारा जम्मू से श्री मचैल माता मंदिर, किश्तवाड़ के लिए पवित्र छड़ी एवं अखंड ज्योत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू से मचैल माता मंदिर तक पवित्र छड़ी यात्रा
श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क बस सेवा की विशेष व्यवस्था
16 अगस्त को बावे वाली माता मंदिर से होगी शुरुआत
जागरण संवाददाता, जम्मू। सर्व शक्ति चंडी माता छड़ी एवं पवित्र ज्योत समिति की ओर से धार्मिक परंपराओं एवं विधि-विधान के अनुसार इस वर्ष जम्मू से श्री मचैल माता मंदिर, किश्तवाड़ के लिए पवित्र छड़ी एवं अखंड ज्योत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा में संत-महात्माओं, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।
जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के सदस्य ज्योति पचनंदा ने बताया कि यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। बस सेवा के संबंध में रूट, समय और पंजीकरण सहित अन्य जानकारी श्रद्धालुओं को समय रहते उपलब्ध करवाई जाएगी।
15 अगस्त को अखंड ज्योत के साथ जम्मू पहुंचेगी टीम
ज्योति पचनंदा ने बताया कि 14 अगस्त को समिति की टीम जम्मू से हिमाचल प्रदेश स्थित श्री ज्वाला जी माता मंदिर के लिए रवाना होगी। 15 अगस्त को अखंड ज्योत के साथ टीम जम्मू पहुंचेगी। इसके पवित्र छड़ी एवं अखंड ज्योत को ऐतिहासिक बावे वाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए स्थापित किया जाएगा।
16 अगस्त को सुबह आठ बजे बावे वाली माता मंदिर में पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पवित्र छड़ी एवं अखंड ज्योत के साथ यात्रा श्री मचैल माता मंदिर, किश्तवाड़ के लिए रवाना होगी।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को यात्रा किश्तवाड़ से अथोली मंदिर की ओर बढ़ेगी तथा ज्वाला माता मंदिर में दर्शन के बाद अथोली लौटेगी।
18 अगस्त को श्री मचैल माता मंदिर पहुंचेगी यात्रा
18 अगस्त को अथोली से गुलाबगढ़ होते हुए पवित्र छड़ी एवं अखंड ज्योत यात्रा श्री मचैल माता मंदिर पहुंचेगी। 20 अगस्त को मचैल से जम्मू वापसी की यात्रा शुरू होगी। इस मौके पर राज कुमार उर्फ बिट्टू, राजेश गुप्ता, यश घई, दिनेश महाजन भी समिति की ओर से उपस्थित रहे।