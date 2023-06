Jammu and Kashmir News जम्‍मू और कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने हजरतबल दरगाह का दौरा किया है। यहां उन्‍होंने ईद-उल-जुहा के बंदोबस्‍त का निरीक्षण किया। बाद ही उपराज्‍यपाल ने दरगाह में ईद-उल-जुहा के मुबारक मौके पर नमाज-ए-ईद की तैयारियों का जायजा लिया। हजरतबल दरगाह में पैगंबर हजरत मुहम्मद का मुए मुक्कदस संरक्षित है। उपराज्‍यपाल ने पूरी तैयारियों का जायजा लिया है।

उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने हजरतबल दरगाह का किया दौरा

जम्‍मू, जागरण संवाददाता: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को हजरतबल दरगाह का दौरा किया। उन्होंने दरगाह में ईद-उल-जुहा के मुबारक मौके पर नमाज-ए-ईद की तैयारियों का जायजा लिया। हजरतबल दरगाह में पैगंबर हजरत मुहम्मद का मुए मुक्कदस संरक्षित है। खबर अपडेट की जा रही है...

