LG सिन्हा ने बारामूला में कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन, PM मोदी ने ट्वीट कर व्यक्त की प्रसन्नता

जम्मू, जागरण डिजिटल डेस्क । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में किसानों के लिए 7 कस्टम हायरिंग सेंटर, एसएचजी के लिए 9 पॉली ग्रीन हाउस सहित कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी।

Inaugurated several key infrastructure projects, 7 Custom Hiring Centres for farmers, 9 Poly Green Houses for SHGs in Baramulla District. This aspirational district has transformed itself into a centre of economic importance in the last few years. pic.twitter.com/xE6zdZknlE

बारामुला में किये गए विभिन्न विकास कार्यों पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय द्वारा ट्वीट किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में है।

The remarkable range of developmental works inaugurated stand as a testament to our commitment towards enhancing the quality of life for the people of Jammu and Kashmir, especially the aspirational districts. https://t.co/4nFo6RWuul