जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल ने गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा की, जेलों की निगरानी करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोक भवन, जम्मू में गृह विभाग के अधीनस्थ विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बजट, व्यय और महत्वपूर्ण चल रही परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान उपराज्यपाल ने कठुआ में उच्च सुरक्षा जेल के जल्द निर्माण, FSL जम्मू में साइबर डिवीजन की स्थापना और गृह विभाग को मजबूत करने के निर्देश दिए।

उपराज्यपाल ने जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जेलों की लगातार जांच और निगरानी करने का भी निर्देश दिया। इन अहम मुद्दों पर हुआ चर्चा बैठक में BE 2025-26 के तहत जेल, अभियोजन, होम गार्ड/CD और SDRF, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सैनिक कल्याण और PSA के तहत सलाहकार बोर्ड के बजट और व्यय की स्थिति पर चर्चा की गई। उपराज्यपाल ने महत्वपूर्ण चल रही परियोजनाओं के तहत हासिल की गई प्रगति की व्यापक समीक्षा की, जिसमें महानपुर कठुआ में उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण, FSL जम्मू में साइबर डिवीजन की स्थापना, FSL श्रीनगर में साइबर डिवीजन का उन्नयन और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में बंकरों का निर्माण शामिल है।