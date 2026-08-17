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जम्मू का नया डोगरी गीत सुना क्या? LG मनोज सिन्हा ने किया रिलीज, युवाओं के लिए है खास संदेश

By Ashok Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:50 PM (IST)

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में डोगरी गीत 'चिट्टा' जारी किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। यह गीत नशे के दुष्प्रभावों को उजागर कर समाज को नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश देता है।

नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने की अनूठी पहल।

नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने की अनूठी पहल।

HighLights

  1. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोगरी गीत 'चिट्टा' जारी किया।

  2. गीत युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने को प्रेरित करेगा।

  3. नशे के दुष्प्रभावों पर कला और संगीत से जागरूकता फैलेगी।

जागरण संवाददाता, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को डोगरी गीत ‘चिट्टा’ रिलीज किया। यह गीत नशे के बढ़ते जाल के खिलाफ सामाजिक चेतना जगाने और जम्मू-कश्मीर की युवा पीढ़ी को नशामुक्त जीवन का संदेश देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। गीत के माध्यम से नशे की भयावहता और उसके परिवार तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को प्रभावशाली ढंग से सामने लाने का प्रयास किया गया है।

‘चिट्टा’ को हैप्पी जसरोठिया नरसिंघेवाला ने लिखा, संगीतबद्ध किया और अपनी आवाज दी है, जबकि इसका निर्देशन नीरज एनजे ने किया है।

उपराज्यपाल ने संगीत के जरिए जागरूकता को सराहा

गीत के विमोचन अवसर पर उपराज्यपाल ने कलाकारों और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि नशे की समस्या आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है और इसका सबसे अधिक नुकसान युवाओं के भविष्य को हो रहा है।

उन्होंने कहा कि नशे की लत केवल एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है और सामाजिक ताने-बाने पर भी गहरा असर डालती है। ऐसे में कला और संगीत के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी पहल है।

सुरों के जरिए युवाओं को मिलेगी नई राह

उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि डोगरी भाषा में तैयार यह गीत युवाओं के दिलों तक पहुंचकर उन्हें नशे से दूर रहने तथा सकारात्मक और रचनात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।

गीत के विमोचन पर जुटीं शहर की प्रमुख हस्तियां

गीत के विमोचन समारोह में टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह, सिटीजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन प्रवीण शर्मा, यशवीर जसरोटिया तथा पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त एजीएम राजवीर सिंह जसरोटिया सहित गीत से जुड़ी टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।