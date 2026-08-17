जम्मू का नया डोगरी गीत सुना क्या? LG मनोज सिन्हा ने किया रिलीज, युवाओं के लिए है खास संदेश

जागरण संवाददाता, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को डोगरी गीत ‘चिट्टा’ रिलीज किया। यह गीत नशे के बढ़ते जाल के खिलाफ सामाजिक चेतना जगाने और जम्मू-कश्मीर की युवा पीढ़ी को नशामुक्त जीवन का संदेश देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। गीत के माध्यम से नशे की भयावहता और उसके परिवार तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को प्रभावशाली ढंग से सामने लाने का प्रयास किया गया है।

‘चिट्टा’ को हैप्पी जसरोठिया नरसिंघेवाला ने लिखा, संगीतबद्ध किया और अपनी आवाज दी है, जबकि इसका निर्देशन नीरज एनजे ने किया है। उपराज्यपाल ने संगीत के जरिए जागरूकता को सराहा गीत के विमोचन अवसर पर उपराज्यपाल ने कलाकारों और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि नशे की समस्या आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है और इसका सबसे अधिक नुकसान युवाओं के भविष्य को हो रहा है।

उन्होंने कहा कि नशे की लत केवल एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है और सामाजिक ताने-बाने पर भी गहरा असर डालती है। ऐसे में कला और संगीत के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी पहल है।

सुरों के जरिए युवाओं को मिलेगी नई राह उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि डोगरी भाषा में तैयार यह गीत युवाओं के दिलों तक पहुंचकर उन्हें नशे से दूर रहने तथा सकारात्मक और रचनात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।