PM मोदी के जन्मदिन पर LG सिन्हा का खास अंदाज, बैग-स्पोर्ट्स किट बांटे; अस्पताल में बच्चों से मिले, देखें तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में 'पलाश' और 'परीशा' चिल्ड्रेन होम्स के बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। उन्होंने स्कूल बैग, स्पोर्ट्स किट और मिठाइयाँ बांटीं और बच्चों की भलाई के लिए दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया।

इसके बाद, उन्होंने बेमिना स्थित चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बीमार बच्चों के साथ समय बिताया और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। तस्वीरों में देखिए....



LG ने कहा, 'PM ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए दिन-रात काम किया है और एक नया, सशक्त जम्मू-कश्मीर बनाने में मदद की है। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए GDP ग्रोथ रेट 7.8% है। अगर हम कल्याण और विकास के अन्य पैमानों को देखें, तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और 80 करोड़ लोगों को 'गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है।



उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बच्चों को स्कूल बैग, स्पोर्ट्स किट भी बांटी।

कार्यक्रम के दौरान पोस्टर के जरिए पीएम को जन्मदिन की बधाई देती युवती।

उन्होंने बेमिना स्थित चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का भी दौरा किया और पीएम के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के विकास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उपराज्यपाल ने नेशनल हाईवे के अभूतपूर्व विस्तार का भी ज़िक्र किया, जो 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गए हैं, और एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 165 हो गई है।



उपराज्यपाल ने कहा, 'कश्मीर अब सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। भेदभाव खत्म हो गया है और केंद्र-शासित प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। जहां तक देश भर में कल्याणकारी योजनाओं की बात है, तो 11 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन और 4 करोड़ पीएम आवास दिए गए हैं, और 3 करोड़ और घर बन रहे हैं।"