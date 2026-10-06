लद्दाख में बढ़ेगी पुलिस की ताकत, 114 एसपीओ शामिल; नए जिलों में होगी तैनाती, 24 फैमिली क्वार्टर्स का भी उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के लोगों के लिए अच्छी खबर है। लद्दाख पुलिस में 114 नए विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शामिल हुए हैं। मंगलवार को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल लेह में आयोजित पासिंग आउट परेड में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने परेड का निरीक्षण किया। नए पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उनका पुलिस बल में शामिल होना प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पुलिस में शामिल हुए नए कर्मियों की तैनाती लद्दाख के नए जिलों नुब्रा, शाम, चांगथांग, द्रास व जंस्कार में की जाएगी। उनकी तैनाती से इन दूरदराज क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती को बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

इस समय लद्दाख में गठित हुए नए जिलों में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की प्रक्रिया जोरशोर से चल रही है। प्री-प्रमोशनल कोर्स पूरा करने पर दी बधाई इसी बीच उपराज्यपाल ने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल लेह में प्री-प्रमोशनल कोर्स पूरा करने वाले लद्दाख पुलिस के 99 पुलिस कर्मियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के साथ इन कर्मियों पर पुलिस प्रशासन में अधिक जिम्मेदारियां व नेतृत्व की भूमिका आएगी।

उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों से लद्दाख में लोगों की सेवा के लिए पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। 24 पुलिस फैमिली क्वार्टरों का उद्घाटन वहीं पुलिस कर्मियों के कल्याण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता के तहत उपराज्यपाल ने मंगलवार को 24 पुलिस फैमिली क्वार्टरों का उद्घाटन भी किया। इन आवासीय सुविधाओं से पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान लद्दाख फायर एंड रेस्क्यू सर्विस से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलों की भी शुरुआत की गई।