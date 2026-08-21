लेह हिंसा के 11 महीने बाद सरकार का बड़ा फैसला, 25 लोगों पर केस होंगे वापस; बाकी मामलों की डीजीपी करेंगे जांच

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। शांत और बुद्ध की धरती कहे जाने वाले लद्दाख में पिछले साल 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अपना सख्त रुख नरम किया है। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) की मांगों पर आंशिक रूप से झुकते हुए प्रशासन ने बड़ा एलान किया है। लेह में हुई हिंसा के मामले में दर्ज 87 लोगों में से 25 लोगों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और जल्द ही लद्दाख में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

यह घोषणा खुद लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। यह आंदोलन के बाद से सरकार की तरफ से पहला बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत 24 सितंबर 2025 को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में एक विशाल रैली निकाली गई थी। एलएबी और केडीए के बैनर तले निकली यह रैली अचानक हिंसक हो गई थी। यह लद्दाख के इतिहास की पहली बड़ी हिंसक घटना थी।

इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें आम नागरिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 87 लोगों को बुक किया था, जिनमें से 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

तभी से एलएबी और केडीए लगातार मांग कर रहे थे कि सभी 87 लोगों पर से केस वापस लिए जाएं और मृतकों व घायलों को मुआवजा दिया जाए। 25 लोगों को राहत मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से चर्चा की है। उनकी अनुमति के बाद यह फैसला लिया गया है कि 25 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे, जिनकी हिंसा में सीमित या कोई भूमिका नहीं पाई गई। उनकी एफआईआर वापस लेकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

उन्होंने यह भी साफ किया कि बाकी बचे हुए मामलों के लिए डीजीपी लद्दाख को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक मामले की गहन जांच करें और तय करें कि कौन बेकसूर था और कौन मुख्य साजिशकर्ता। यह एक दुखद घटना है और भारत के इतिहास पर एक धब्बा है। यह शांतिप्रिय समुदाय में हुआ। हमने डीजीपी को कहा है कि वे और भी ऐसे लोगों की पहचान करें जो सिर्फ दर्शक थे और जिनका सीधे तौर पर हिंसा से कोई लेना-देना नहीं था।

जिन 9 लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही जारी रहेगी।

लद्दाख ने रखा ''नॉन-नेगोशिएबल'' प्रस्ताव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य की रणनीति को लेकर दी गई। कुंद्रा ने बताया कि हाल ही में गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एलएबी और केडीए के प्रतिनिधियों के साथ लेह में बैठक हुई थी। इस बैठक में लद्दाख के प्रतिनिधियों ने एक ''नॉन-नेगोशिएबल'' यानी समझौता न करने योग्य प्रस्ताव सौंपा है।

इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि लद्दाख को विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आर्टिकल 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा पुडुचेरी की तरह गृह विभाग चुनी हुई सरकार के अधीन हो।

मुख्य सचिव ने बताया कि इन मांगों और लद्दाख के व्यापक ढांचे पर चर्चा के लिए गृह मंत्रालय की सब-कमेटी की औपचारिक बैठक सितंबर के दूसरे सप्ताह तक नई दिल्ली में बुलाई जाएगी। यह बैठक लद्दाख के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक मानी जा रही है।

प्रशासन ने जमीनी मुद्दों पर भी लिए बड़े फैसले सरकार ने सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि जमीनी मुद्दों पर भी बड़े फैसले लिए हैं। लद्दाख में करीब 40,000 जमीन मालिक ''नौतोर'' जमीन के पेंचीदा नियमों में फंसे हुए थे, जिसमें कई अनाधिकृत आवंटन भी शामिल थे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन लंबित मामलों को एक बार में नियमित करने का फैसला लिया है।

इसके लिए ड्राफ्ट नियम तैयार कर लिए गए हैं और एलएएचडीसी को इसे लागू करने का अधिकार दिया जाएगा। जल्द ही इन नियमों को जनता से सुझाव और आपत्ति के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। होटल, दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी तय फीस देकर अपनी जमीन का टाइटल बदल सकेंगे।

अब योग्य जमीन मालिक अपनी कृषि भूमि का उपयोग औद्योगिक और अन्य उत्पादक कार्यों के लिए कर सकेंगे। इसके लिए एक पारदर्शी पोर्टल बनाया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने टूरिज्म सेक्टर को औद्योगिक इकाई के दायरे में ला दिया है।