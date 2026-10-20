लद्दाख के छात्रों के लिए खुशखबरी, लेह में बनेगा पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज; 2027-28 से शुरू होगी पढ़ाई

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लेह में लद्दाख का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

इस मंजूरी के बाद 103 नियमित पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जा सकेगी। इससे लद्दाख के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा सपना पूरा होने की उम्मीद है। लेह में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे, क्लिनिकल प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और लद्दाख में स्वास्थ्य सेवाओं के दीर्घकालिक विकास में योगदान मिलेगा।

निर्माण कार्य के साथ भर्ती शुरू करने की तैयारी LG ने 13 जुलाई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा को पत्र लिखकर एक विशेष छूट का अनुरोध किया था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए फैकल्टी और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती शुरू करने से पहले, बुनियादी ढांचे का लगभग 80% काम पूरा होने की शर्त में ढील मांगी थी।

इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शैक्षणिक गतिविधियों के प्रस्तावित शुभारंभ के लिए समय रहते प्रारंभिक भर्तियां शुरू की जा सकें, जबकि दूसरी ओर शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य भी जारी रहे। शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया उपराज्यपाल के अनुरोध और मामले की जरूरत को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2027-28 से 103 पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी।

लद्दाख प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि इन पदों को तय भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से भरा जाए। साथ ही, मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित सुविधाएं तैयार होने के बाद इसे अपने स्थायी भवन और बुनियादी ढांचे में ट्रांसफर किया जाएगा।

LG सक्सेना ने PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को धन्यवाद देते हुए कहा कि लेह में सरकारी मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होना लद्दाख के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही एक आकांक्षा पूरी होती है।

LG ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षणिक वर्ष 2027-28 में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए जाएं।' मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए दो नई इमारतें फिलहाल, दो नई बनी इमारतों को 'एकेडमिक ब्लॉक' और हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चुना गया है। इसके अलावा, 200 बिस्तरों वाला मौजूदा SNM अस्पताल, जहां लगभग 60 अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं, MBBS छात्रों के पहले बैच को क्लिनिकल प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध रहेगा।