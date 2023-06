पिछले साल भगदड़ में साधु शेर गिरि की एक बाजू हुई बेकार, अब फिर अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार

Amarnath Yatra 2023 पिछले वर्ष की अमरनाथ यात्रा में बादल फटने से गुफा परिसर में भगदड़ मच गई थी। इसमें उत्तरप्रदेश के एक साधु ने अपनी बाजू गंवा दी थी लेकिन इसके बाद भी वह इस साल यात्रा करने के लिए काफी उत्साहित हैं। 25 जून को वह जम्मू पहुंच चुके हैं और अब मंडी स्थित श्री राम मंदिर में ठहरे हुए हैं। बाबा के धाम पहुंच कर वह फिर प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसी घटना फिर न हो।

पिछले साल अमरनाथ की यात्रा में भगदड़ मचने की वजह से साधु शेर गिरि की बाजू कुचली गई थी।

जम्मू, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुकरताल से आए साधु शेर गिरि जी महाराज के हौंसले बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए बुलंद हैं। पिछले वर्ष की यात्रा में बादल फटने से गुफा परिसर में भगदड़ मच गई थी। इसी भगदड़ में अनेकों श्रद्धालु बाबा शेर गिरि के उपर से गुजर गए और उनकी एक बाजू कुचली गई। आज बाजू काम नहीं करती, लेकिन यात्रा के लिए बाबा का हौसला कहीं कम नहीं हआ। बाबा अमरनाथ की 11वीं बार करेंगे यात्रा वह 25 जून को जम्मू पहुंचे और अब पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर में ठहरे हुए हैं। बाबा अमरनाथ के लिए यह उनकी 11 वीं यात्रा होगी। सुखदेव आश्रम से जम्मू आए इस साधु ने बताया कि पिछले बरस जो कुछ गुफा परिसर में घटा, उसकी पुनरावृति दोबारा न हो, यही प्रार्थना वह बाबा के धाम पर जाकर करेंगे। 2022 की यात्रा को याद करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत ही गम भरा वो दृश्य था। प्राकृतिक आपदा ऐसे आई कि बाबा अमरनाथ गुफा परिसर में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में वह फंस गए और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। दो दिन चंदनबाड़ी अस्पताल में रहे तो होश आया और पाया कि उसकी बाईं ओर की बाजू हरकत नहीं कर रही। बाद में इलाज भी कराए मगर बाजू ठीक नहीं हो पाई, लेकिन इसका उन्हें कोई गम नहीं है। शायद बाबा अमरनाथ यात्रा को यही मंजूर था। दोबारा से बादल फटने की घटना न घटे, इसके लिए वह बाबा के धाम पहुंच कर प्रार्थना करना चाहते हैं। साधु शेर गिरि जी महाराज बचपन से ही साधु के जीवन में हैं, उनका मोह माया से कोई नाता नहीं। पूरे वर्ष वह यात्राओं पर रहते हैं और प्रभु की महिमा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आनंद उनको बाबा अमरनाथ यात्रा में आता है, वह कहीं ओर नहीं। देश के हर नागरिक को यह यात्रा अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए।

