Jammu-Kashmir में फिर पकड़ा गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी, सुरक्षाबलों ने चाइनीज हैंड ग्रेनेड किए बरामद

बांदीपोरा, एएनआई । जम्मू-कश्मीर की बांदीपोरा पुलिस ने 13 आरआर और 45 बीएन सीआरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से बहाराबाद हाजिन में लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी की पहचान हाफिज अहमद मुगल पुत्र मोहम्मद यूसुफ मुगल के रूप में हुई है। ये कुपवाड़ा के चेनीपोरा पायीन, करनाह के निवासी हैं।

J&K | Bandipora Police, jointly with 13 RR and 45Bn CRPF, arrested a terrorist associate of LeT at Baharabad Hajin. Two Chinese hand grenades were recovered. Case registered under Arms Act & UA(P) Act. pic.twitter.com/NnBvtFjX1x