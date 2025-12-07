रामबन में बड़े स्तर पर डीसिल्टिंग ऑपरेशन शुरू, खोले गए बगलीहार बांध के सभी गेट; उफान पर चिनाब

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामबन जिले के चंद्रकोट स्थित बगलीहार जलविद्युत परियोजना में रविवार को बड़े स्तर पर डीसिल्टिंग आपरेशन शुरू किया गया। जिसके तहत बांध के सभी गेट खोल दिए गए। गेट खुलते ही चिनाब नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और नदी का पानी गहरा मटमैला दिखाई देने लगा। भारी मात्रा में गाद, मिट्टी और लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़े चिनाब में बहते नजर आए।



अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया परियोजना के नियमित तकनीकी रखरखाव का हिस्सा है, ताकि जलाशय की क्षमता बढ़ाई जा सके और पानी का प्रवाह सुचारू बना रहे।

डीसिल्टिंग प्रक्रिया रविवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे शुरू की गई और इसके बाद बगलीहार पावर प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। तकनीकी टीमें बांध के नियंत्रण कक्ष से डिसिल्टिंग की पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रही हैं।



डिसिल्टिंग की प्रक्रिया के चलते नदी के किनारे रहने वाले लोगों, पशुपालकों और रेत-बजरी निकालने वाले मजदूरों को प्रशासन ने नदी के करीब न जाने की एडवाइजरी जारी की है। एसडीआरएफ की टीमें चिनाब किनारे सुबह से तैनात है।

लोगों को लाउडस्पीकर से उद्घोषणा कर डिस्लिटिंग की प्रक्रिया की जानकारी देकर चिनाब में पानी का बहाव किसी भी समय और बढ़ सकता है। जिला प्रशासन के मुताबिक पूरी प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक विभागों के साथ समन्वय बना कर पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए गुए हैं।

प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा है कि यह एक सामान्य तकनीकी प्रक्रिया है और घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार डिसिल्टिंग की यह प्रक्रिया भविष्योन्मुखी सुरक्षा और परियोजना की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए बेहद आवश्यक है।