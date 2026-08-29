लद्दाख में GST-आबकारी व्यवस्था होगी और मजबूत! त्सेवांग थारचिन और रोमिल सिंह डोंक को मिली अहम जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लद्दाख प्रशासन ने जीएसटी और आबकारी कानूनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने इन कानूनों के तहत आयुक्त की जिम्मेदारियां संभालने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

जारी आदेश के मुताबिक, लद्दाख प्रशासन में आयुक्त सचिव त्सेवांग थारचिन को केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कर आयुक्त की शक्तियां दी गई हैं। अब वह इस कानून के तहत कर आयुक्त से जुड़े काम और जिम्मेदारियां संभालेंगे।

अब आबकारी कानूनों की कमान संभालेंगे रोमिल सिंह डोंक वहीं, एक अन्य अधिसूचना के तहत लेह के उपायुक्त रोमिल सिंह डोंक को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें जम्मू-कश्मीर आबकारी अधिनियम, संवत 1958 के तहत आयुक्त की शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं।

इस कानून को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए अनुकूलित किया गया है। अब रोमिल सिंह डोंक इस अधिनियम के तहत आयुक्त से जुड़े कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। दोनों अधिकारियों को मिले आयुक्त स्तर के अधिकार लद्दाख प्रशासन के वित्त विभाग की ओर से जारी इन दोनों अधिसूचनाओं के बाद संबंधित अधिकारियों को जीएसटी और आबकारी कानूनों से जुड़े अहम अधिकार मिल गए हैं। अब दोनों अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इन कानूनों को लागू करने और उनसे जुड़े कामकाज की निगरानी करेंगे।