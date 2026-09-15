Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

लद्दाख पर्यटन विभाग में बड़ा फेरबदल, लेह से जंस्कार तक बदली अधिकारियों की जिम्मेदारी; जानें अब किसकी कहां चलेगी?

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Published: Tue, 15 Sep 2026 03:09 PM (IST)

लद्दाख में पांच नए जिले बनने के बाद पर्यटन विभाग ने कामकाज में बदलाव किया है। अब फील्ड अधिकारियों की ...और पढ़ें

लद्दाख में पर्यटक अधिकारी ज़ंस्कार जिले में अपना अधिकार क्षेत्र संभालेंगे। (फाइल फोटो)

लद्दाख में पर्यटक अधिकारी ज़ंस्कार जिले में अपना अधिकार क्षेत्र संभालेंगे। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. लद्दाख में पांच नए जिले बनने से पर्यटन विभाग में बड़ा बदलाव।

  2. फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारियां अब नए प्रशासनिक जिलों के अनुसार तय।

  3. लेह, कारगिल, ज़ंस्कार के पर्यटन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किए गए।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख में पांच नए जिले बनने के बाद पर्यटन विभाग ने भी अपने कामकाज में बदलाव किया है। अब पर्यटन विभाग के फील्ड अधिकारियों के इलाकों की जिम्मेदारी नए प्रशासनिक जिलों के हिसाब से तय की गई है।

पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा 11 सितंबर, 2026 को जारी आदेश संख्या 74 (Trm) UTL के अनुसार, ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश 27 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना S.O. 180 के तहत पांच नए जिलों के निर्माण के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन विभाग के फील्ड अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को बदली हुई प्रशासनिक सीमाओं के अनुरूप बनाना है।

लद्दाख में पर्यटन अधिकारियों की नई ड्यूटी तय

नई व्यवस्था के तहत, सहायक निदेशक (पर्यटन), लेह का अधिकार क्षेत्र लेह जिला, शाम जिला, नुब्रा जिला और चांगथांग जिला होगा।

सहायक निदेशक (पर्यटन), करगिल, करगिल जिला और द्रास जिले का कामकाज देखेंगे, जबकि पर्यटक अधिकारी, ज़ंस्कार, ज़ंस्कार जिले में अपना अधिकार क्षेत्र संभालेंगे। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकार क्षेत्र का यह नया बंटवारा किसी भी प्राधिकरण को प्राप्त किसी विशेष कानूनी या अधिसूचित अधिकार क्षेत्र पर कोई असर नहीं डालेगा।

 अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्रों के भीतर अपने विभागीय कार्यों का निर्वहन करें और अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर संबंधित जिला प्रशासनों और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए रखें।