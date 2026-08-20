लद्दाख में बनेगी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा; गृह मंत्री बोले- न्याय होगा आसान

डिजिटल डेस्क, लद्दाख। केंद्र सरकार ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच बनाने का फैसला किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दावा किया कि इस फैसले से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच बेहतर होगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है।