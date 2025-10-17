Language
    लद्दाख में मौतों के विरोध में कल होंगे मौन प्रदर्शन; दिन में चार घंटे बंद रहेंगे बाजार, शाम को होगा ब्लैक आउट

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    लद्दाख में हालिया मौतों के विरोध में कल मौन प्रदर्शन होंगे। दिन में चार घंटे बाजार बंद रहेंगे और शाम को ब्लैक आउट किया जाएगा। यह प्रदर्शन लद्दाख के निवासियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है ताकि मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की जा सके और सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा सके। 

    विरोध सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।

    राज्य ब्यूरो, जागरण जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में 24 सितंबर को हुई मौतों के विरोध में शनिवार को लेह, कारगिल जिलों में मौन प्रदर्शनों, बंद व ब्लैक आउट कर क्षेत्र के मुद्दों पर एकजुटता दिखाई जाएगी।

    लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर एक बजे तक ब्लाक स्तर तक लेह अपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में मौन प्रदर्शन व मार्च किए जाएंगे।

    इस दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक इस प्रदर्शन के विरोध में लेह में बाजार बंद रहेेंगे। वहीं शाम छह बजे से रात 9 बजे लद्दाख के सभी घरों में बिजली बंद कर मृतकों के परिजनों के समर्थन में ब्लैक आउट किया जाएगा।

    शनिवार के मौन प्रदर्शनों को कामयाब बनाने की तैयारियों के बीच लेह व्यापारी संगठन ने शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानों के बंद रखने का आह्वान किया।

    यह बंद एकजुटता व शांति के संदेश का प्रतीक है

    संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय शांतिपूर्ण मौन मार्च के समर्थन में व 24 सितंबर की घटना पर विरोध जताने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बंद लद्दाख की जनता के साथ एकजुटता व शांति के संदेश का प्रतीक है।

    इसी बीच शनिवार को लेह के साथ कारगिल में ब्लाक स्तर तक होने वाले प्रदर्शनों के दौरान पर्यावरणविद्ध सोनम वांगचुक, अन्य बंदियों की बिना शर्त रिहाई, मौतों के मामले में न्यायकि जांच करवाने, युवाओं पर दर्ज मामले वापस लेने, 24 सितंबर के प्रदर्शन के दौरान मारे गए व घायल लोगों के लिए उचित मुआवजा देने का मुद्दा उठाया जाएगा।

    कारगिल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया

    इसके साथ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की छठी अनुसूची को लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रति एकजुटता जताई जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को कारगिल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बैठक कर प्रस्ताव पारित किया। 

    शुक्रवार को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक संयुक्त बैठक में जिले के विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लेकर मौन प्रदर्शनों को कामयाब बनाने का आह्वान किया। बैठक में कारगिल पर्वतीय विकास परिषद के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी पार्षद काचो मोहम्मद फिरोज, कारगिल बार एसोसिएशन, कारगिल मर्चेंट एसोसिएशन, कान्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आटोमोबाइल एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

    बैठक को संबोधित करते हुए केडीए के सह अध्यक्ष असगर अली करबलई ने कहा कि सरकार का रवैया जनता की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील है। उन्होंने घोषणा की कि 18 अक्तूबर को एक मौन, शांतिपूर्ण विरोध मार्च आयोजित किए जाएंगे। यह मार्च चंगराह बाजार से शुरू होकर मुख्य बाजार, ज़ैनबिया चौक होते हुए लाल चौक कारगिल में संपन्न होगा।

    इसी तरह के मौन मार्च लद्दाख के सभी उप मंडलों व ब्लाक मुख्यालयों में होंगे। उन्होंने कहा कि शाम को शाम को पूरे लद्दाख में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसका मकसद लेह घटना के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ यह संदेश देना है कि केंद्र शासित प्रदेश का ढांचा असफल साबित हुआ है। अब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत सुरक्षा दी जानी चाहिए।

    वहीं शुक्रवार को लेह अपेक्स बाडी ने भी मौन प्रदर्शन कामयाब बनाने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जोर दिया गया कि प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखते हुए कोई नारेबाजी, पोस्टर अादि ने लहराए जाएं। प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखते हुए मौतों पर विरोध जताने, हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने, न्यायिक जांच करवाने की मांग उठाई जाए।