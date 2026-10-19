14 हजार फीट ऊंचे चरागाहों से दिल्ली के फैशन रैंप तक पहुंचा पश्मीना, लद्दाख के लोगों ने जीता दिल; हर तरफ हो रही तारीफ

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के करीब 14 हजार फीट ऊंचे चरागाहों से निकलकर पश्मीना की महीन चमक रविवार को जब दिल्ली के फैशन रैंप पर पहुंची, तो उसके साथ सदियों पुरानी परंपरा, स्थानीय समुदायों का हुनर और आत्मनिर्भरता की नई उम्मीदें भी सामने आईं।

लैक्मे फैशन वीक और फैशन डिजाइन काउंसिल आफ इंडिया (एफडीसीआई) के संयुक्त आयोजन में 18 अक्टूबर को प्रस्तुत ‘द फिफ्थ सीजन : ए फैशन स्टोरी फ्राम लद्दाख’ ने लद्दाख की समृद्ध वस्त्र विरासत को समकालीन फैशन के साथ जोड़ते हुए एक ऐसी कहानी पेश की, जिसके केंद्र में केवल परिधान नहीं, बल्कि उन्हें गढ़ने वाले लोग भी थे।



इस प्रस्तुति की खासियत रही चांगथांग के कारीगरों की भागीदारी। कठिन जलवायु में पाली जाने वाली स्थानीय चांगरा बकरियों से प्राप्त महीन रेशे को पश्मीना में बदलने की प्रक्रिया पशुपालकों, कताई करने वालों, बुनकरों और महिला कारीगरों के पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान पर आधारित है।

रैंप पर उनकी मौजूदगी ने बताया कि पश्मीना की असली पहचान उसकी गुणवत्ता के साथ उस मानवीय मेहनत और सांस्कृतिक विरासत में भी निहित है, जो उसेविशिष्ट बनाती है। 18 परिधान पेश किए गए लद्दाख के चार डिजाइनरों और हस्तशिल्प ब्रांडों ने इस विरासत को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। पद्मा यांगचन के ‘नाम्जा’ ने ब्रोकेड और पश्मीना से तैयार 18 परिधानों में पारंपरिक तत्वों को आधुनिक रूप दिया।

स्टैनजिन पाल्मो के ‘जिलजोम’ ने चांगथांग के प्राकृतिक दृश्यों से प्रेरित सिल्क प्रिंट और पारंपरिक ऊनी वस्त्र ‘स्नाम्बू’ की समकालीन व्याख्या के साथ 18 परिधान पेश किए। वहीं, डेस्किट आंग्मो के ‘चांगरा लद्दाख’ और रिगजिन यांगडोल के ‘चरखा लद्दाख’ ने हाथ से काते और बुने पश्मीना शॉलों के जरिए स्थानीय शिल्प की प्रामाणिकता प्रदर्शित की। शालिनी पासी ने ‘जिलजोम’ के डिजाइन किए गाउन में शोस्टापर के रूप में प्रस्तुति को खास बनाया, जबकि दशुग्स बैंड की लाइव संगीत प्रस्तुति ने आयोजन में लद्दाख की सांस्कृतिक रंगत भर दी।