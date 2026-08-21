लद्दाख में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, 2018 के बाद फिर बजेगी लोकतंत्र की घंटी; 193 पंचायतों में होगा मतदान

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां लंबे इंतजार के बाद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र बहाल होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन और चुनाव अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है।

मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव कराने पर विचार चल रहा है और जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2018 में हुए थे पंचायत और नगर निकाय चुनाव लद्दाख में आखिरी बार पंचायत और नगर निकाय चुनाव 2018 में हुए थे, जब लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। इन निकायों का कार्यकाल 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में समाप्त हो गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था।

लद्दाख में 193 पंचायतें लद्दाख में कुल 193 पंचायतें हैं, जिनमें 95 लेह में और 98 कारगिल में हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि यूटी स्तर की नई निर्वाचित संस्था के गठन के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, जिसमें समय लगेगा।

7 परिषदों के चुनाव एकसाथ जिलों की संख्या बढ़ने से पहाड़ी विकास परिषदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है, लेकिन वर्तमान में केवल कारगिल में ही निर्वाचित परिषद है। 6 परिषदों और नगर निकायों के चुनाव होने बाकी हैं। सभी 7 परिषदों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।