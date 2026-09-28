बंजर पहाड़, 10,600 फीट की ऊंचाई और 25 लाख फूल... लद्दाख में लिलियम की पहली खेप तैयार, अब देशभर में होगी बिक्री

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख में पुष्प कृषि को व्यावसायिक स्तर पर ले जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस कड़ी में लेह में विश्व के सबसे ऊंचाई वाले लिलियम फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना की खासियत यह है कि यहां बिना कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों के फूलों का उत्पादन करने के साथ सिंचाई के लिए खेतों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाया गया है। ऐसे में यह पहल पर्यावरण-अनुकूल कृषि का उदाहरण बन रही है।

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को लेह में लिलियम फूलों के खेत का दौरा कर प्रदेश से पहली व्यावसायिक खेप को राष्ट्रीय बाजारों में भेजने की तैयारियों की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने कहा कि इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी के साथ संचालित होना है। लद्दाख की महिलाएं फूलों की तुड़ाई, छंटाई व पैकेजिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ी हैं। इससे उन्हें रोजगार के साथ आय का नया स्रोत मिल रहा है।

लिलियम परियोजना बनी नई उम्मीद लिलियम फूलों की यह पहल लद्दाख की फ्लोरीकल्चर क्षमता को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी। परियोजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है।

लद्दाख की ठंडी और शुष्क जलवायु को लंबे समय तक पारंपरिक कृषि के लिए चुनौती माना जाता रहा है। हालांकि नियंत्रित परिस्थितियों व आधुनिक कृषि तकनीकों के इस्तेमाल से क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली फसलों और फूलों की खेती की संभावनाएं बढ़ी हैं। लिलियम परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।

40 एकड़ क्षेत्र में लगाई गई फूलों की खेती लद्दाख प्रशासन ने चोगलमसर व स्टाकना में करीब 40 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती लगाई है। फूलों के इन खेतों में 25 लाख से अधिक फूलों का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें लगभग 24 लाख लिलियम व करीब एक लाख ग्लेडियोलस फूल शामिल हैं।