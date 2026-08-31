लद्दाख में बनेंगे 30 स्मार्ट बस शेल्टर, हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे; GPS-CCTV के साथ सोलर पावर का भी इंतजाम

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को 30 स्मार्ट बस शेल्टर की आधारशिला रखी। इनमें से 15 लेह में और 15 कारगिल में बनाए जाएंगे। यह पहल केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षित, टेक्नोलॉजी-युक्त और टिकाऊ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए की गई है।

इस प्रोजेक्ट को लद्दाख के कठोर मौसम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यात्रियों, खासकर छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं और कामकाजी लोगों को सुरक्षित इंतज़ार करने की सुविधा मिल सके। ये लोग अक्सर कड़ाके की ठंड, तेज़ हवाओं और बर्फबारी के बीच बसों का इंतज़ार करते हैं।

इन प्रस्तावित शेल्टर में GPS-युक्त पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, LED डिस्प्ले, GPS-आधारित बस ट्रैकिंग और बस के आने के अनुमानित समय की जानकारी देने वाली सुविधाएं होंगी। CCTV सर्विलांस, SOS और इमरजेंसी बटन, फर्स्ट-एड किट, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर और फायर एक्सटिंग्विशर जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी।

सोलर से रोशन होंगे स्मार्ट बस शेल्टर प्रोजेक्ट में एक्सेसिबिलिटी की सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, जैसे कि टैक्टाइल टाइल्स और दृष्टिबाधित व अन्य यात्रियों की आसानी से आवाजाही के लिए इंतज़ाम। इस पहल का एक अहम हिस्सा शेल्टर का सोलर-पावर्ड डिज़ाइन है। हर सुविधा में 2 KW का सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, बैटरी स्टोरेज और हाइब्रिड इन्वर्टर होगा।

सोलर पावर सिस्टम वाई-फाई कनेक्टिविटी, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और अन्य ज़रूरी सेवाओं को सपोर्ट करेगा, जिससे पारंपरिक ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम होगी और लद्दाख के कार्बन-न्यूट्रैलिटी लक्ष्यों में योगदान मिलेगा। इन शेल्टर में लद्दाखी आर्किटेक्चर की झलक भी दिखेगी, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इलाके की स्थानीय सांस्कृतिक और आर्किटेक्चरल पहचान के साथ जोड़ेंगे। मौसम के अनुकूल तैयार होंगे स्मार्ट बस शेल्टर सक्सेना ने कहा कि इस पहल का मकसद लद्दाख की अनोखी भौगोलिक और मौसमी स्थितियों के अनुकूल सुरक्षित, आरामदायक, टिकाऊ और टेक्नोलॉजी-आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ बनाना है। उप-राज्यपाल ने कहा, "ये स्मार्ट बस शेल्टर लद्दाख में बेहतर मोबिलिटी, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, टिकाऊपन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के प्रतीक बनेंगे। हमारा मकसद ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो हमारे मुश्किल मौसम के अनुकूल हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और सबसे ज़रूरी बात, हमारे लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करे।"