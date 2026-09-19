लद्दाख वालों के लिए गुड न्यूज, नायब-तहसीलदारों को मिले नए अधिकार, अब स्थानीय स्तर पर बनेंगे ये जरूरी सर्टिफिकेट

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब जरूरी सरकारी सेवाएं लेना थोड़ा आसान होगा। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को तहसील का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे नायब-तहसीलदारों को अधिकार दे दिए हैं। अब ये अधिकारी अपने इलाके में रिजर्व कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे।

लोक भवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि UT लद्दाख के राजस्व विभाग ने जम्मू-कश्मीर रिज़र्वेशन एक्ट, 2004 की धारा 13 के प्रावधान के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए तय नायब-तहसीलदारों को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन खास तौर पर उन नायब-तहसीलदारों को ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार देता है जो तहसील का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे हैं और फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शक्तियां उनकी स्थानीय सीमाओं और अधिकार क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल की जाएँगी।

क्या बोले LG सक्सेना उप-राज्यपाल ने कहा, 'लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश में, जहां मुश्किल इलाका और लंबी दूरी सरकारी दफ़्तरों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बना सकती है, लोगों के करीब शासन पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। स्थानीय स्तर पर राजस्व अधिकारियों को ये सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार देकर, हम नागरिकों के लिए एक ज़रूरी सेवा को ज़्यादा सुलभ बना रहे हैं और रोज़मर्रा की प्रशासनिक ज़रूरतों के लिए लोगों को लंबी यात्राएं करने की ज़रूरत को कम कर रहे हैं।'

प्रवक्ता ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद निवासियों, खासकर दूर-दराज़ और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को कम करना है, जिन्हें अलग-अलग सरकारी योजनाओं, फ़ायदों, आरक्षण और दूसरी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेट पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

पहाड़ और लंबी दूरी की परेशानी कम करने की कोशिश उन्होंने कहा कि सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस का विकेंद्रीकरण करके, प्रशासन इन सेवाओं को नागरिकों की ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा सुलभ, सुविधाजनक और बेहतर बनाना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल प्रशासन की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत शासन और जन-सेवाओं को लोगों के करीब पहुँचाया जा रहा है, खासकर उन लोगों तक जो केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक रूप से दूर और दुर्गम इलाकों में रहते हैं।