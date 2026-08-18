लेह हिंसा के केस वापस लेने की मांग पर लद्दाख एकजुट, उपराज्यपाल से मिले नेता; युवाओं के लिए उठी आवाज

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लेह जिले में गत वर्ष 24 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन के दौरान लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लेने की मांग पर लद्दाख एकजुट है। लद्दाख के मुद्दों को लेकर दिल्ली में निर्णायक बैठक का इंतजार कर रहे प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक व धार्मिक संगठन यह मुद्दा लगातार उठा रहे हैं।



पूरी कोशिश हो रही है कि हाइ पावर्ड कमेटी से लद्दाख के संगठनों से बातचीत की प्रक्रिया के चलते गृहमंत्रालय जल्द लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का यह फैसला करे। अभी भी खासे युवाओं को थाने में हाजरी देनी पड़ती है। ऐसे में लद्दाख में भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि विश्वास बहाली के लिए जल्द इस संबंध में कोई फैसला हो। लद्दाख में भाजपा विरोधी दल व संगठन इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं।

युवाओं पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग

ऐसे हालात में लद्दाख के भाजपा के सांसद रहे थुपस्तान छिवांग व लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद व वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने लेह में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भेेंट कर युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की।

ये दोनों नेता लद्दाख मुद्दे पर बनी गृह मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य भी हैं। भाजपा छोड़ चुके थुपस्तान छिवांग काफी समय तक केंद्र से बातचीत कर रहे लेह अपेक्स बाडी के अध्यक्ष भी रहे हैं।





आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराने का आग्रह





उपराज्यपाल से भेंट में लद्दाख के नेताओं ने लेह प्रदर्शन की घटना से जुड़े मामलों में मानवीय व सद्भावना आधारित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 22 मई को गृह मंत्रालय के साथ हुई चर्चा में इन मामलों पर संवेदनशीलता व करुणा के साथ गौर करने पर सहमति बनी थी। उन्होंने जोर दिया कि 24 सितंबर की घटना से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा कर चरणबद्ध तरीके से मामले वापस लिए जाएं।

उन्होंने इस घटना के मृतकों व घायलों के परिवारों को हो रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाते हुए उन्हें आर्थिक मुआवजा व अन्य सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने लेह हिंसा मामले में न्यायमूर्ति बीएस चौहान समिति की रिपोर्ट जल्द पेश करने का आग्रह भी किया।

लद्दाख मुद्दे पर अगली बैठक जल्द बुलाने की मांग

बैठक में पूर्व सांसद व पूर्व सीइसी ने जोर दिया कि केंद्र सरकार लद्दाख के मुद्दों पर आगे की कार्रवाई करने के लिए जल्द बैठक की तिथि तय करे। नेताओं ने कहा कि लद्दाख के मुद्दों पर प्रस्तावित संवाद के ढांचे को लेकर संबंधित पक्षों के बीच सैद्धांतिक रूप से व्यापक सहमति बन चुकी है। अब इसे जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। ऐसे में जल्द बैठक होना जरूरी है।



इसी बीच लद्दाख के मुद्दों को लेकर हाइ पावर्ड की बैठक मई महीने में हुई थी। इसमें लद्दाखियों की जनअाकांक्षाएं पूरी करने के लिए सहमति बनी थी। लेकिन करीब तीन महीने बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई अधिकारिक ड्राफ्ट नही आया है।

ऐसे में गत दिनों लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने दिल्ली में गृ़हमंत्री अमित शाह से बैठक कर इस दिशा में कदम उठाने पर जोर दिया था।