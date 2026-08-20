लद्दाख में मुख्यमंत्री वाली विधानसभा और संवैधानिक सुरक्षा... लेह पहुंची MHA की टीम, एपेक्स बॉडी अपनी मांग पर अड़े

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के मुद्दों को लेकर गृह मंत्रालय से बातचीत कर रहे लेह एपेक्स बाडी (एलएबी) व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख में विधानसभा , व्यापक संवैधानिक सुरक्षा से कम कुछ मंजूर नही किया जाएगा।

बुधवार को लेह पहुंची गृह मंत्रालय की टीम से अनऔपचारिक बैठक में दोनों संगठनों ने कहा कि लद्दाख के राजनीतिक व प्रशासनिक भविष्य को लेकर अपनी प्रमुख मांगों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। शाम साढ़े सात बजे तक चली इस अढ़ाई घंटे की बैठक में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे, लद्दाख के मुख्यसचिव आशीष कुंद्रा भी मौजूद रहे।

पहले सप्ताह में होगी बैठक इस दौरान तय किया गया कि लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत को आगे बढाने के लिए दिल्ली में सितंबर माह के पहले सप्ताह में बैठक होगी। बैठक के दौरान एलएबी व केडीए ने गृह मंत्रालय को सौंप कर ऐसे मुद्दों का लेखा जोखा दिया जिन को लेकर किसी भी प्रकार कर समझौता नही होगा।

इसमें लद्दाख में मुख्यमंत्री वाली विधानसभा, मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। विधानसभा के पास वित्तीय अधिकार होने चाहिए। गृह संबंधी मामले विधानसभा के अधीन होने चाहिए। इसके साथ में गत वर्ष सितंबर में प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए सभी मामले वापस लेने का मुद्दा भी उठा। संगठन ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन के दौरान बलिदान देने वाले चार लोगों व पहले बलिदान देने वाले लद्दाखियों की याद में निश्चित तौर पर बलिदान दिवस मनाया जाएगा।

लिखित ड्राफ्ट पेश किया जाए सगठनों ने दोहराया कि लद्दाख के लोगों के राजनीतिक, संवैधानिक, रोजगार और भूमि संबंधी हितों की प्रभावी सुरक्षा के बिना कोई भी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में छेरिंग दोरजे लकरुक, असगर अली करबलाई, सज्जाद कारगिली, लद्दाख के सांसद हाजी मोहम्मद हनीफा व अन्य कई सदस्यों ने हिस्सा लेकर जोर दिया कि जन मुद्दों पर सहमति बनी थी उनका लिखित ड्राफ्ट पेश किया जाए।

बैठक के बाद छेरिंग दोरजे व करबलई ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह अनऔपचारिक बैठक मुख्यसचिव की अध्यक्षता में हुई। हमने ऐसे मुद्दों का लेखाजोखा दिया है जिन पर हम समसौता नही हो सकता है। इसका साथ सितंबर के विरोध प्रदर्शन में सभी मामले वापस लिए जाने चाहिए।

पहले हम अनऔपचारिक बैठक के लिए तैयार नही थे बाद में हमने तय किया कि देख लेते हैं कि इसमें क्या है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों को बाहर से कमेटी में लाया गया है जो सरकार की भाषा बोलते हैं। हमें वे मंजूर नही हैं।

3 जुलाई को 22 मई की बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गृह मंत्रालय व लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच पिछली बैठक भी 3 जुलाई को लेह में हुई थी। इसमें दिल्ली में 22 मई को हुई उच्चाधिकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर को लेकर गतिरोध को दूर करने में प्रगति हुई थी।

लद्दाख प्रशासन ने 3 जुलाई को 22 मई की बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए, व यह सहमति बनी कि मुख्यसचिव सहित सभी अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश स्तर के निकाय प्रमुख के नियंत्रण में रहेंगे।केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में 22 मई को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई थी।