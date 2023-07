Ladakh Flights Cancelled: खराब मौसम के कारण लद्दाख की सभी उड़ानें रद्द, लेह नहीं पहुंच पाए दलाई लामा

लद्दाख में खराब मौसम के चलते सभी उड़ानों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। दलाई लामा भी लेह नहीं पहुंच आए हैं। लद्दाख के लामायूरू में रविवार को चट्टाने गिरने के कारण बंद हुए लेह-कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं। लद्दाख में तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण खासा नुकसान हुआ है।

खराब मौसम के कारण लद्दाख की सभी उड़ानें रद्द, लेह नहीं पहुंच पाए दलाई लामा

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पिछले तीन दिनों से बारिश, बर्फबारी के चलते सोमवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। इस वजह बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा लेह नहीं पहुंच सके। सोमवार को बारिश के चलते लेह में लैंड करने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। दलाई लामा को विस्तारा की फ्लाइट से सुबह आठ बजे के करीब लेह पहुंचना था। मौसम में कोई सुधार न होने के बाद एयरपोर्ट अथारिटी ने सोमवार की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। मौसम ठीक होने की स्थिति में अब दलाई लामा मंगलवार को लेह आ सकते हैं। इसी बीच उड़ानें रद्द होने व हाईवे बंद होने के कारण देश, विदेश के कई पर्यटक लेह में फंस गए हैं। लेह-कारिगल NH को खोलने के प्रयास लद्दाख के लामायूरू में रविवार को चट्टाने गिरने के कारण बंद हुए लेह-कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं। लद्दाख में तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण खासा नुकसान हुआ है। लद्दाख के लेह शहर के खरयोक इलाके में लगातार बारिश के कारण 450 साल पुरानी एक इमारत समेत कई घरों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि अब क्षेत्र में मौसम में सुधार दिख रहा है। इस समय लद्दाख प्रशासन की टीमें लेह व कारगिल में बारिश से हुए नुकसान का आंकलन करने की मुहिम चला रही हैं। मौसम विभाग अनुसार, रविवार को लेह में 14.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार को लद्दाख में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा था। विभाग द्वारा क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई गई।

Edited By: Rajat Mourya