लद्दाख में भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कारगिल-बटालिक का दौरा किया

राज्य ब्यूरो, जम्मू। ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों और प्रतिकूल मौसम के बीच भारतीय सेना ने अपनी मैकेनाइज्ड इकाइयों की आप्रेशनल क्षमता मजबूत करने के लिए व्यापक जमीनी प्रशिक्षण किया।

इसी क्रम में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लद्दाख प्रदेश में अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत करते हुए बुधवार को करगिल और बटालिक सेक्टरों का दौरा कर अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की तैयारियों की समीक्षा की। वह 29 अक्टूबर गुरूवार को भी लद्दाख में रहेंगे।



रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सैनिकों और मैकेनाइज्ड दस्तों को कठिन परिस्थितियों में प्रभावी संचालन के लिए तैयार करना है।