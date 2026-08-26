जम्मू में झाड़ियों में मिला श्रमिक का शव, सोमवार से था लापता, मौत की वजह बनी पहेली, जांच शुरू

जागरण संवाददाता, जम्मू: चट्ठा मिल स्थित श्मशान घाट के पास मंगलवार को झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र बंसी लाल, निवासी हक्कल, जम्मू दक्षिण के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय मेडिकल कालेज (जीएमसी) जम्मू के शवगृह में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा।

चट्ठा पुलिस चौकी प्रभारी तनविंदर सिंह ने बताया कि अजय कुमार की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह बीते सोमवार से घर से लापता था। अजय कुमार श्रमिक का काम करता था और शराब पीने का आदी बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार को चट्ठा मिल के पास श्मशान घाट के समीप झाड़ियों में अजय कुमार का शव जमीन पर पड़ा मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जीएमसी जम्मू के शवगृह में भेज दिया।

सांप के काटने का भी शक शव बरामद होने के बाद पुलिस ने इस आशंका को भी जांचा कि कहीं अजय कुमार को सांप ने तो नहीं काटा था। हालांकि, उसके शरीर पर सांप के काटने के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।