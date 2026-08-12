आतंकवाद के बाद कुलगाम में नशे पर प्रहार, 4568 युवाओं ने ली काउंसलिंग, 826 युवाओं की जिंदगी बदली

रोहित जंडियाल, जम्मू। कभी आतंकवाद तो कभी नशा।पांच लाख से भी कम जनसंख्या वाले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में युवाओं को इन दोनो समस्याओं ने दलदल में फंसा कर रखा था लेकिन अब स्थिति में बदलाव आ रहा है।

आतंकवाद जहां अंतिम सांसे गिन रहा है, वहीं नशे पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। जिले में चार वर्ष पहले खुला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नशा करने वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यहां न सिर्फ नशा पीड़ितों को नशे से मुक्ति दिलाई जा रही है बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से उनका पुनर्वास भी किया जा रहा है।

आठ जून 2022 को कुलगाम में खुले इस केंद्र में अब तक 4568 युवा अपना इलाज करवाने या फिर काउंसलिंग के लिए आ चुके हैं। इनमें से 826 नशापीड़ितों को यहां पर भर्ती कर उनका इलाज कर उन्हें नई जिंदगी दी गई।केंद्र खुलने के पहले दिन से ही यहां पर स्वजन अपने बच्चों को लेकर पहुंचना शुरू हुए।

हर वर्ष यहां पर औसतन दो सौ से अधिक नशा पीड़ितों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है।अच्छी बात यह है कि सिर्फ नशा छुडवाना ही नहीं बल्कि उनका पुनर्वास करने पर भी काम हो रहा है।नशा छोड़ चुके एक तिहाई युवाओं को मिशन युवा के तहत स्वरोजगार और आजीविका योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई है।

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काउंसलिंग से करियर काउंसलिंग तक नशा मुक्ति केंद्र की प्रभारी पल्लवी ठाकुर का कहना है कि मिशन युवा के तहत 363 लोगों को विभिन्न आजीविका और स्वरोजगार योजनाओं के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया है। कुछ लोगों को मिशन युवा कार्यक्रम के माध्यम से व्यावसायिक सहायता प्रदान कर दी गई है।इसके अतिरिक्त जिला नशामुक्ति केंद्र ने स्वतंत्र रूप से 12 अन्य लोगों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई।

इसमें करियर काउंसलिंग, व्यक्तिगत कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसरों की जानकारी, दस्तावेजीकरण और बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं में सहायता, कौशल विकास एवं आजीविका संसाधनों से जोड़ना तथा सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए परामर्श शामिल रहा।अन्य को भी जल्दी ही मिशन युवा से सहायता मिलने की उम्मीद है।

पुनर्वास से उत्साहित हैं युवा मिशन युवा के तहत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में कुलगाम के इदरीस के रहने वाले शाहिद अहमद, बोनपोरा के खालिद, वाजिद, लारू के हाशिम और मालवन के सेहरान शामिल हैं।उनका कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र में आने से पहले उन्हें यह उम्मीद ही नहीं रही थी कि अब जिंदगी भी बचेगी या नहीं लेकिन यहां पर आकर उनकी जिंदगी ही बदल गई है।

जिम से लेकर लाइब्रेरी तक इस नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के साथ-साथ पीड़ितों के लिए जिम और लाइब्रेरी की सुविधा भी रखी गई है।युवा जिम में जाकर व्यायाम करते हैं और लाइब्रेरी में अपनी पसंद की पुस्तकें भी पढ़ते हैं।