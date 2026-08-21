जम्मू में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले पतंगों का क्रेज, बारिश के बीच पतंगों की डोर संभाल रहे बच्चे, बाजार गुलजार

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पर्व पर पतंगबाजी की पुरानी और लोकप्रिय परंपरा रही है। त्योहारों के नजदीक आते ही शहर के बाजारों में पतंगों और मांझे की दुकानें सजने लगी हैं और कारीगर भी विभिन्न आकार और डिजाइन की रंग-बिरंगी पतंगें तैयार करने में जुटे हुए हैं।

दुकानदारों को उम्मीद है कि अगले सप्ताह से पतंगों की बिक्री में तेजी आएगी और त्योहारों के दौरान बाजार में अच्छी रौनक देखने को मिलेगी। जम्मू में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर आसमान में रंग-बिरंगी पतंगों का नजारा देखने को मिलता है। बच्चों और युवाओं में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह रहता है। हालांकि इस बार मौसम का मिजाज बीच-बीच में बदल रहा है। जम्मू में रुक-रुककर बारिश होने के कारण पतंगबाजी प्रभावित हो रही है लेकिन इसके बावजूद बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ है।

छतों पर पतंग उड़ाते नजर आ रहे बच्चे बारिश थमते ही कई इलाकों में बच्चे छतों और खुले स्थानों पर पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। इन दिनों शहर के विभिन्न बाजारों में पतंग तैयार करने वाले कारीगर दिन-रात काम में जुटे हैं। शहर के पक्का डंगा व साथ लगते इलाकों में अलग-अलग आकार की पतंगें तैयार की जा रही हैं।

कार्टून किरदारों वाली पतंगें भी बाजार में उतारी बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कार्टून किरदारों, आकर्षक रंगों और विभिन्न डिजाइन वाली पतंगें भी बाजार में उतारी जा रही हैं। कारीगरों का कहना है कि त्योहार नजदीक आने के साथ काम का दबाव बढ़ जाता है और उन्हें बड़ी संख्या में पतंगें तैयार करनी पड़ती हैं। दुकानदारों का कहना है कि मौसम साफ रहा तो रविवार से पतंगों की बिक्री में तेजी आने की संभावना है।

मौसम नहीं दे रहा साथ रक्षाबंधन से कई दिन पूर्व पंजाब से जम्मू में कारीगरों की टोलियां आती हैं और मांझा तैयार करने में जुट जाती हैं। शहर के कई इलाकों में ये कारीगर पार्कों व अन्य खाली स्थानों पर अपना ढेरा जमाकर मांझा तैयार करते हैं, लेकिन इस बार अभी तक मौसम ने साथ नहीं दिया जिसके चलते मांझा तैयार करने वालों को परेशानी हो रही है। ये कारीगर इन दिनों पतंगें तैयार कर रहे हैं और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।