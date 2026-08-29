किश्तवाड़ छात्रा की मौत मामले में बड़ा एक्शन! जिला अस्पताल की नर्स सोनिका गिरफ्तार, अब तक 6 आरोपी पकड़े गए

डिजिटल डेस्क, जम्मू। किश्तवाड़ में स्कूली छात्रा से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने एक नर्स को भी गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। बताया गया कि पिछले सप्ताह सामने आए इस मामले में अब तक कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, किश्तवाड़ जिला अस्पताल में तैनात नर्स सोनिका को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट, बीएनएस और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में आरोप है कि स्कूल शिक्षक ने कई महीनों तक नाबालिग छात्रा का कथित तौर पर बार-बार यौन शोषण किया। इसके चलते छात्रा के गर्भवती होने की बात सामने आई है। सरकारी टीचर और उसका भाई गिरफ़्तार अधिकारियों ने बताया कि 20 अगस्त को प्रेग्नेंसी खत्म करने की कथित कोशिश के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद सरकारी टीचर और उसके भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में पता चला कि टीचर ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए कथित तौर पर दवाइयां दी थीं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले लड़की को एक पब्लिक हेल्थ सेंटर ले गए। बाद में, वहां काम करने वाले एक आरोपी स्वीपर की कथित मिलीभगत से उसे किश्तवाड़ के ज़िला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया और बाद में उसकी मौत हो गई।

लड़की की प्रेग्नेंसी खत्म करने में सोनिका की भूमिका प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान लड़की की प्रेग्नेंसी खत्म करने में सोनिका की भूमिका सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने कहा कि SIT नाबालिग की मौत की परिस्थितियों और मामले से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका की गहन, वैज्ञानिक, निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित जांच कर रही है।

प्रवक्ता ने कहा कि जहां भी सबूतों के आधार पर ज़रूरत होगी, और गिरफ़्तारियां की जाएंगी और शामिल पाए गए सभी लोगों के ख़िलाफ़ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को, किश्तवाड़ ज़िला अस्पताल में सफ़ाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले एक आरोपी को अपराध की जानकारी छिपाने की साज़िश में कथित भूमिका के लिए नौकरी से हटा दिया गया था।