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किश्तवाड़ में जबरन गर्भपात से छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा, अब तक पांच लोग गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 01:53 AM (IST)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 वर्षीय छात्रा की जबरन गर्भपात से मौत के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों ...और पढ़ें

जबरन गर्भपात से छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा।

जबरन गर्भपात से छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा।

HighLights

  1. किश्तवाड़ में 14 वर्षीय छात्रा की जबरन गर्भपात से मौत।

  2. पुलिस ने तीन और आरोपियों को हिरासत में लिया।

  3. मामले में अब तक कुल पांच गिरफ्तारियां।

डिजिटल डेस्क, किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 14 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।। जबरन और अवैध तरीके से गर्भपात कराने की कोशिश के दौरान किशोरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

एसएसपी नरेश सिंह ने बताया कि ताजा गिरफ्तारी में किश्तवाड़ जिला अस्पताल के एक सफाईकर्मी और दो अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।

मुख्य आरोपी है स्कूल का टीचर

मामले का मुख्य आरोपी एक सरकारी मिडिल स्कूल का सस्पेंड टीचर है। आरोप है कि उसने अपनी ही 14 वर्षीय छात्रा के साथ बार-बार दुष्कर्म किया, जिससे वह 5 महीने की गर्भवती हो गई थी।

अपराध को छिपाने के लिए शिक्षक ने अपने भाई के साथ मिलकर किशोरी को गर्भपात की दवाइयां खिलाई, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वहीं, अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस में ही उसने दम तोड़ दिया।