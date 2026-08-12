'हम डरेंगे नहीं...', आतंकी धमकी के बीच कश्मीरी हिंदुओं की दो टूक, बोले- हम पाकिस्तान के इरादों को समझते हैं

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (ULC) ने कश्मीरी हिंदुओं को ऑनलाइन धमकी दी है। इन धमकियों का कश्मीरी हिंदुओं ने करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा बदलावों को देखें तो मंदिर फिर से बनाए जा रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपनी पुश्तैनी ज़मीन वापस पाने और खेती या बागवानी वाली ज़मीन पर नए निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में घाटी लौट रहे हैं। पुनर्वास का काम सच में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह पसंद नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि वे हमें डरा-धमकाकर इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। अगर रहने की सही व्यवस्था और सुरक्षा हो, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें एक सही रोडमैप और पर्याप्त सुरक्षा की ज़रूरत है। तभी कश्मीरी पंडित वापस लौट सकते हैं।

उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के इरादों को समझते हैं। हम नासमझ नहीं हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हथकंडे हमें डराने और कमज़ोर करने के लिए अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम डरेंगे नहीं।

वर्क फ्रॉम होम के निर्देश प्रशासन ने ऑनलाइन धमकी मिलने के बाद घाटी में तैनात विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को कुछ समय के लिए घरों से काम करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ी जानकारी के अनुसार, धमकियां सामने आने के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। जिन इलाकों में हिंदू समुदाय के कर्मचारी और उनके परिवार रहते हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

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कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की धमकी आतंकी संगठन ने कुछ दिन पहले धमकी भरा पत्र जारी कर कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है।भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, इस संगठन ने एक दस्तावेज जारी किया, जिसे एक प्रकार से हिट लिस्ट माना जा रहा है। इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तहत कार्यरत छह कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर सार्वजनिक किए गए हैं।