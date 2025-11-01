कश्मीर के शोपियां में जहरीला पदार्थ निगलने से युवक की मौत, दूसरा गंभीर

जागरण संवाददाता,श्रीनगर।दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले के पहनू इलाके में कथित तौर पर ज़हरीला पदार्थ खाने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पीड़ितों की पहचान 18 वर्षीय लियाकत अहमद पुत्र मोहम्मद शयान खटाना निवासी रियासी, जो फिलहाल पहनू में रह रहे थे व 20 वर्षीय अशफाक अहमद खटाना पुत्र मोहम्मद जमील खटाना निवासी राजौरी, जो उसी इलाके में रह रहे थे, के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार दोनों ने दो दिन पहले अपने टेंट के अंदर कोई ज़हरीला पदार्थ खा लिया था जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शोपियां ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें उन्नत इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस रेफर कर दिया गया था जहां शनिवार तड़के लियाकत अहमद की आज मौत हो गई, जबकि इशफाक अहमद अभी भी उपचाराधीन है।



पुलिस ने पहले ही इस घटना का संज्ञान ले लिया है और ज़हरीला पदार्थ खाने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।