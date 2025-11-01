Language
    कश्मीर के शोपियां में जहरीला पदार्थ निगलने से युवक की मौत, दूसरा गंभीर

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक दुखद घटना घटी, जहाँ जहरीला पदार्थ खाने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान लियाकत अहमद और अशफाक अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि जहरीला पदार्थ खाने के कारणों का पता लगाया जा सके।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर।दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले के पहनू इलाके में कथित तौर पर ज़हरीला पदार्थ खाने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पीड़ितों की पहचान 18 वर्षीय लियाकत अहमद पुत्र मोहम्मद शयान खटाना निवासी रियासी, जो फिलहाल पहनू में रह रहे थे व 20 वर्षीय अशफाक अहमद खटाना पुत्र मोहम्मद जमील खटाना निवासी राजौरी, जो उसी इलाके में रह रहे थे, के रूप में हुई है।
    जानकारी के अनुसार दोनों ने दो दिन पहले अपने टेंट के अंदर कोई ज़हरीला पदार्थ खा लिया था जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शोपियां ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें उन्नत इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस रेफर कर दिया गया था जहां शनिवार तड़के लियाकत अहमद की आज मौत हो गई, जबकि इशफाक अहमद अभी भी उपचाराधीन है।

    पुलिस ने पहले ही इस घटना का संज्ञान ले लिया है और ज़हरीला पदार्थ खाने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

