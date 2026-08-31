Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में मौसम का नया अपडेट, 31 अगस्त-1 सितंबर को बारिश; फ्लैश फ्लड का भी खतरा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 31 अगस्त को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खासकर जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए तेज बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, 1 सितंबर को जम्मू-कश्मीर में आम तौर पर गर्मी और उमस बनी रह सकती है। हालांकि, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू संभाग में खासकर सुबह-सुबह और दोपहर से शाम के बीच कुछ समय के लिए तेज बारिश हो सकती है।

2 से 10 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, 2 से 10 सितंबर के बीच मौसम सामान्य तौर पर सूखा रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह और दोपहर के समय कुछ-कुछ इलाकों में थोड़ी देर के लिए बारिश की संभावना है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश के बजाय स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।

अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मौसम विभाग ने 31 अगस्त और 1-2 सितंबर के दौरान कुछ खास इलाकों में अचानक तेज बारिश से सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज बारिश होने पर संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड के साथ भूस्खलन जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है।