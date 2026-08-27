Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में अभी गर्मी करेगी बेहाल, फिर बरसेंगे बादल! जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज गर्म रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर के अनुसार, अगले 4 दिन गर्मी और उमस लोगों को सताएगी। हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही दोपहर, शाम या रात तक आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आइए जानते हैं कि आगामी दिनों में जम्मू-कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा...

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 से 30 अगस्त के बीच अधिकांश इलाकों में मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि, सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। 31 अगस्त-1 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम? 31 अगस्त और 1 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है।

मौसम विभाग ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को कुछ इलाकों में कम समय में तेज बारिश को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत है। 2 से 7 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान 2 से 7 सितंबर के बीच जम्मू-कश्मीर में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह और दोपहर के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।