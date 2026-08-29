Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में गर्मी-उमस से राहत नहीं! 31 अगस्त से बदलेगा मौसम, जानें पूरा अपडेट
Jammu-Kashmir Weather 29 August: जम्मू-कश्मीर में अभी गर्मी और उमस जारी है, लेकिन 31 अगस्त से बारिश बढ़ने की संभावना ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू-कश्मीर में 29-30 अगस्त को गर्मी-उमस जारी रहेगी।
31 अगस्त से 1 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
31 अगस्त से 2 सितंबर तक बाढ़-भूस्खलन की चेतावनी, सतर्क रहें।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल इससे राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 29 अगस्त को भी मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
विभाग का कहना है कि 30 अगस्त को भी मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि, सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
31 अगस्त को बारिश की संभावना
31 अगस्त और 1 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खासकर जम्मू संभाग के कुछ जिलों में सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है।
सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग का कहना है कि 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश हो सकती है। इसे लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस दौरान अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ यात्रियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।
2 से 10 सितंबर तक मौसम अपडेट
मौसम विभाग के मुताबिक, 2 से 10 सितंबर के बीच मौसम सामान्य तौर पर सूखा रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
किसानों के लिए राहत
मौसम विभाग के अनुसार, किसान फसल की कटाई जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही खेती से जुड़े दूसरे जरूरी काम भी कर सकते हैं। हालांकि, विभाग का कहना है कि जिन इलाकों में बारिश की संभावना हो, वहां मौसम का अपडेट देखते रहना बेहतर रहेगा।