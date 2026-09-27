Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में मौसम लेगा करवट, 27 सितंबर से बारिश-बर्फबारी; जानें ताजा अपडेट
Jammu-Kashmir Weather Today: जम्मू-कश्मीर में 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसमें हल्की बारिश ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू में 27 सितंबर को मौसम साफ, फिर बारिश-बर्फबारी संभव।
27-28 सितंबर को हल्की बारिश, ऊंचाई पर बर्फबारी का अनुमान।
किसानों को फसल सुरक्षित रखने की विशेष सलाह दी गई।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू में 27 सितंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस दिन न्यूनतम तापमान करीब 21°C और अधिकतम 32°C रह सकता है। आइए जानते हैं मौसम का ताजा अपडेट...
विभाग ने 27 और 28 सितंबर को मौसम आम तौर पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं।
29 और 30 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
29 और 30 सितंबर को मौसम आम तौर पर सूखा रहने की उम्मीद है, हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है। 1 और 2 अक्टूबर के लिए भी ऐसे ही हालात का अनुमान है।
3 से 5 अक्टूबर तक हल्की बारिश
3 से 5 अक्टूबर तक, विभाग ने मौसम आम तौर पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है। कुछ इलाकों में गरज और तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है।
6 और 7 अक्टूबर को सूखा रहेगा मौसम
6 और 7 अक्टूबर को मौसम के फिर से आम तौर पर सूखा रहने की संभावना है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि मौजूदा हालात सेब और धान की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए अनुकूल हैं।
किसानों को सलाह
किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए 27 और 28 सितंबर के दौरान काटी गई फसल को सुरक्षित रूप से स्टोर करें।