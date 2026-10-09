Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में मौसम का हाल, अगले कुछ दिनों में बारिश-बर्फबारी के आसार; किसानों के लिए सलाह

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, कई इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। आइए जानते हैं आज जम्मू-कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा...

9 अक्टूबर को अधिकांश इलाकों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। हालांकि, शाम के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। 11 से 13 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम सामान्य तौर पर सूखा रहने का अनुमान है। हालांकि 13 अक्टूबर की शाम या रात को कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है।

14-15 अक्टूबर को फिर बदलेगा मौसम 14 और 15 अक्टूबर को कई जगहों पर मौसम बादल वाला रह सकता है। इस दौरान हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं।