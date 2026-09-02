Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में मौसम का नया अपडेट, आज कई जगह बारिश; 4 सितंबर को अचानक बाढ़ का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार यानी 2 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। जम्मू संभाग के कई इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं शाम के दौरान कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक, 3 सितंबर को जम्मू-कश्मीर में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए बारिश हो सकती है। वहीं, 4 सितंबर को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संंभावना है। कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। 5 से 12 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के मुताबिक, 5 से 12 सितंबर के बीच मौसम ज्यादातर सूखा रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह-सुबह और शाम के समय कुछ-कुछ स्थानों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

अचानक बाढ़ का खतरा मौसम विभाग ने 2 और 4 सितंबर को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। इन दिनों कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए तेज बारिश होने पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।