कश्मीर में ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें, 15 दिन तक नहीं चलेंगी ये दो ट्रेनें; 17 से 31 अक्टूबर तक सेवाएं रद

जागरण संवाददाता, जम्मू। कश्मीर घाटी में सर्दियों के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने प्री-विंटर डिस्ट्रेसिंग कार्य करवाने का निर्णय लिया है। इस कार्य के चलते बनिहाल और बारामूला के बीच चलने वाली दो रेलगाड़ियों को 15 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यात्रियों को इन रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं मिल पाएगी।

रेलवे के अनुसार, सर्दियों के मौसम में रेल परिचालन को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से जरूरी तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी में प्री-विंटर डिस्ट्रेसिंग कार्य किया जाएगा। इस दौरान रेल सेवाओं के संचालन पर असर पड़ेगा। 17 से 31 अक्टूबर तक निरस्त रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 74615 बानिहाल-बारामूला और ट्रेन संख्या 74620 बारामूला-बानिहाल को 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक निरस्त रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन की यात्रियों से अपील रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी रेलगाड़ी की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें स्टेशन पहुंचने के बाद किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।