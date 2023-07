Kashmir Target Killing: संजय शर्मा के हत्यारे आतंकी जल्द होंगे बेनकाब, पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी SIA

दक्षिण कश्मीर के अच्छन (पुलवामा) में इसी वर्ष 26 फरवरी को हुई कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की हत्या को पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी सरगना के निर्देश पर स्थानीय आतंकियों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया है। गोली चलाने वाला आतंकी वारदात के बाद लश्कर का एक सक्रिय आतंकी बन गया है। वहीं अगले चंद दिनों में पर्दाफाश कर देगी एसआइए।

कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा के हत्यारे आतंकी जल्द होंगे बेनकाब।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। दक्षिण कश्मीर के अच्छन (पुलवामा) में इसी वर्ष 26 फरवरी को हुई कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की हत्या को पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी सरगना के निर्देश पर स्थानीय आतंकियों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया है। गोली चलाने वाला आतंकी वारदात के बाद लश्कर का एक सक्रिय आतंकी बन गया है। उसे वारदात के लिए चुनने, हमले के बाद सुरक्षित भागने और आतंकी गुट में भर्ती कराने वाले तत्वों को प्रदेश जांच एजेंसी (एसआइए) ने चिह्नित कर लिया है। फिलहाल, उन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया है। संजय शर्मा की हत्या के पूरे षड्यंत्र का एसआइए अगले चंद दिनों में पर्दाफाश कर देगी। पुलवामा के अच्छन का रहने वाला संजय शर्मा एक बैंक के एटीएम में गार्ड था। जिस दिन उसकी हत्या हुई वह बीमार था और उसकी पत्नी उसे डाक्टर के पास लेकर जा रही थी। आतंकियों ने उसे उसके घर से चंद कदम की दूरी पर ही निशाना बनाया था। उस पर चार गोलियां दागी गई थी। शुरू में इस मामले की जांच पुलवामा पुलिस कर रही थी बाद में जांच एसआइए को सौंपी गई। अंतिम चरण पर है एसआइए की जांच एसआइए की जांच अब अंतिम चरण में है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एसआइए ने न सिर्फ गोली चलाने वाले आतंकी व उसके सभी मददगारों को चिन्हित कर लिया है बल्कि जिन ओवरग्राउंड वर्करों ने संजय शर्मा की रैकी की वारदात के लिए हथियार दिया और हमले के बाद उसके फरार होने में मदद की सभी की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को भी चिह्नित कर लिया गया है। जिसने वारदात के बाद आतंकी को छिपने में मदद की। आतंकी जिस वाहन में भागा था, उक्त वाहन मालिक का भी पता चल गया है। उसने ही उक्त आतंकी को लश्कर के पहले से सक्रिय कुछ आतंकियों तक पहुंचाया था। मंगलवार को इन सभी तत्वों के घरों की तलाशी ली गई है। संजय शर्मा की हत्या की साजिश का मुख्य सूत्रधार एक पाकिस्तानी आतंकी है और उसके निर्देश पर स्थनीय आतंकियों ने अपने ओवरग्राउंड नेटवर्क के जरिए इस पूरी वारदात की रूपरेखा तय कर इसे अंजाम दिया है।

