पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, 10 छात्रों का दुबई में हुआ प्लेसमेंट

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज (केजीपी), श्रीनगर के 10 छात्रों का प्रतिष्ठित कैंपस प्लेसमेंट अभियान के दौरान चयन हुआ है।

खास बात यह है कि इन छात्रों का चयन उनकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही किया गया है। चयनित छात्र अब संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्थित प्रतिष्ठित इजा- सालेह अल गुर्ग ग्रुप में सेवाएं देंगे। यह उपलब्धि कॉलेज द्वारा शैक्षणिक शिक्षा को वैश्विक उद्योग जगत के अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।

कैंपस भर्ती अभियान का आयोजन केजीपी, श्रीनगर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा इएसएजी के सहयोग से किया गया। इस पहल के तहत विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं के पांचवें सेमेस्टर के छात्रों को संयुक्त अरब अमीरात के एक प्रमुख समूह में रोजगार के अवसर प्राप्त करने का मौका मिला।

इएसएजी को रिटेल, रियल एस्टेट, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्रों में छह दशकों से अधिक की विरासत वाले प्रमुख व्यावसायिक समूहों में गिना जाता है। भर्ती प्रक्रिया में कंपनी प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन पंजीकरण, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और साक्षात्कार सहित एक कठोर चयन प्रक्रिया अपनाई गई। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों के लिए चुना गया।

चयनित छात्रों ने इस उपलब्धि के लिए कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. शफकत आरा, विभागाध्यक्षों तथा संबंधित प्रभारियों का आभार व्यक्त किया। छात्रों ने कहा कि केजीपी, श्रीनगर में उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान मिले मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और निरंतर सहयोग ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों की यह सफल प्लेसमेंट कॉलेज की शैक्षणिक उत्कृष्टता, उद्योगोन्मुख शिक्षा और विद्यार्थियों को प्रभावशाली वैश्विक करियर के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।