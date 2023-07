खुद को जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक का प्रवक्ता बताते हुए अंगद ने कहा कि यह संगठन सामाजिक और राजनीतिक है। यह कश्मीर और कश्मीरियों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा। इसमें समाज और प्रदेश के लिए पूरे समर्पण की भावना से काम करने वाले युवा शामिल हुए हैं। संगठन का चेयरमैन वकार एच भट्टी को मनोनीत किया गया है।

Kashmir Politics: कश्मीर की राजनीति में बना एक और संगठन, नाम है जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक; ये है इसका एजेंडा

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। कश्मीर के राजनीतिक मंच पर बुधवार को एक और नया संगठन उतरा है। नाम है जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक। इसका एलान अलगाववादी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले अंगद सिंह खालसा निर्मलजीत ने किया है। खुद को जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक का प्रवक्ता बताते हुए अंगद ने कहा कि यह संगठन सामाजिक और राजनीतिक है। यह कश्मीर और कश्मीरियों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा। इसमें समाज और प्रदेश के लिए पूरे समर्पण की भावना से काम करने वाले युवा शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का मान सम्मान, शांति और स्थिरता, राजनीतिक सशक्तिकरण और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मुद्दों का समाधान ही हमारा एजेंडा है। संगठन का चेयरमैन वकार एच भट्टी को मनोनीत किया गया है, जबकि अध्यक्ष सोहेल अहमद खान और उपाध्यक्ष नदीम शफी को बनाया गया है। वकार एच भट्टी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं।

Edited By: Narender Sanwariya