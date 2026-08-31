जम्मू-कश्मीर में MBBS-BDS इंटर्न्स का जोरदार प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, प्रशासन से जल्द फैसला लेने की अपील

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजों और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) बेमिना में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इंटर्न्स लंबे समय से स्टाइपेंड में संशोधन की मांग कर रहे थे।

जम्मू में प्रदर्शन राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू में हुआ। प्रदर्शन के दौरान इंटर्न्स ने बैनर और तख्तियां लेकर 30 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड देने और अधिकारियों के पास लंबित सिफारिशों को लागू करने की मांग की। इंटर्न्स का कहना है कि स्टाइपेंड से जुड़ी उनकी मांगें वर्षों से लंबित हैं और बार-बार प्रतिनिधित्व के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।

मरीजों की देखभाल में अहम भूमिका प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इंटर्न्स अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, क्लिनिकल ड्यूटी और स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड उनकी जिम्मेदारियों और सेवाओं के अनुरूप नहीं है।प्रदर्शन के दौरान लंबित वित्त समिति की सिफारिशों को लागू करने, समान काम, समान वेतन और इंटर्नशिप स्टाइपेंड में संशोधन की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

पूरे जम्मू-कश्मीर के इंटर्न की साझा मांग इंटर्न्स ने कहा कि यह मुद्दा किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न मेडिकल संस्थानों में कार्यरत एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स की साझा मांग है। उन्होंने प्रशासन से सभी मेडिकल संस्थानों में स्टाइपेंड की निष्पक्ष और एक समान व्यवस्था लागू करने की अपील की।