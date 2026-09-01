जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में दूसरे दिन भी हड़ताल, 30 हजार की मांग पर अड़े इंटर्न्स, बोले- पहले आदेश, फिर काम

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी मेडिकल कालेजों और डेंटल कालेजों में मंगलवार को दूसरे दिन भी एमबीबीएस इंटर्न्स की हड़ताल जारी है। वे स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार स्टाइपेंड बढ़ाने का आदेश जारी नहीं करती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक प्रभाव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजें और डेंटल कालेजों में इस समय 1200 के करीब इंटर्न हैं, जिन्हें सरकार हर महीने 12300 रुपये स्टाइपेंड देती है। तीन वर्ष पहले भी इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की थी।

उस समय सरकार ने उनका स्टाइपेंड 12300 से बढ़ाकर 25 से तीस हजार रुपये करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भी भेजा था लेकिन इसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ कह मंजूरी नहीं मिली थी। कम स्टाइपेंड पर इंटर्न्स नाराज यह स्टाइपेंड देश के कई मेडिकल कालेजों की अपेक्षा बहुत कम है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू भी सोमवार को स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दे चुकी हैं लेकिन इंटर्न इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि पहले आदेश जारी करें, फिर काम पर लौटेंगे।

उनका कहना है कि हर बार आश्वासन देकर उनके साथ धोखा किया जाता है। एक एमबीबीएस इंटर्न को मात्र दिन में 400 रुपये दिए जाते हैं। यह उनका शोषण है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आश्वासन के स्थान पर आदेश जारी करना चाहिए।