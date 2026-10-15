कश्मीर घूमने वालों के लिए खुशखबरी, अब टूरिस्ट करीब से देख सकेंगे चिनाब पुल; बन रहा खास प्लेटफॉर्म

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अब पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बनने जा रहा है। भारतीय रेलवे चिनाब पुल को करीब से देखने के लिए यहां एक विशेष व्यूइंग प्लेटफॉर्म बना रहा है। यहां से पर्यटक इस मशहूर पुल को निहार सकेंगे, जिसकी ऊंचाई एफिल टॉवर से भी ज्यादा है।

चिनाब नदी पर बने इस स्टील आर्च पुल को देखने के लिए 'व्यूइंग प्लेटफॉर्म' का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक, इन ऑब्जर्वेशन डेक से पर्यटक रेलवे इंजीनियरिंग की इस शानदार मिसाल को करीब से देख सकेंगे। अभी तक लोग ट्रेन में सफर के दौरान ही इस पुल को देख पाते थे। यहां से वे 1300 मीटर लंबे और नदी तल से 359 मीटर ऊंचे इस पुल का शानदार नजारा देख सकेंगे।'

चिनाब पुल के निर्माण की कहानी दिखाएगा इंजीनियरिंग संग्रहालय अधिकारियों के अनुसार, यहां एक इंजीनियरिंग संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जिसमें इस पुल के निर्माण के विभिन्न चरणों और इसे बनाने में आई चुनौतियों को दिखाया जाएगा। यह मशहूर पुल 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन (USBRL) का हिस्सा है, जिसने कश्मीर को हर मौसम में काम करने वाली रेल कनेक्टिविटी प्रदान की है।

कटरा से श्रीनगर तक का सफर 3 घंटे में हर मौसम में कनेक्टिविटी देने के साथ-साथ, इसने जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी और यात्रा के समय को भी कम कर दिया है। अब वंदे भारत ट्रेन से कटरा से श्रीनगर तक का सफर 3 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाता है।

36 सुरंगों और 900 से ज्यादा पुलों से गुजरती है रेल लाइन यह रेल लाइन 36 सुरंगों और 900 से अधिक पुलों से होकर गुजरती है। कटरा और काजीगुंड के बीच के 110 किलोमीटर के रास्ते में से 90 किलोमीटर से अधिक हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरता है, जिनमें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंगें भी शामिल हैं।

चिनाब पुल को हिमालय के दुर्गम इलाके और भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में बनाया गया है। स्टील से बने इस आर्च पुल को इस तरह तैयार किया गया है कि यह तेज हवाओं के साथ 8 तीव्रता तक के भूकंप का सामना कर सके।